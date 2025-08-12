De Belg Jordi Meeus was een van de renners die in de derde etappe van de Tour de France ongekend hard ten val kwam. Het sprintkanon werd naar eigen zeggen door de nodige collega's overreden. Nog altijd zijn de wonden daarvan niet hersteld.

De Tour de France is alweer ruim twee weken achter de rug en de Vuelta a España staat alweer voor de deur, maar nog altijd moet de renner van Red Bull-BORA-hansgrohe leven met zijn schaafwonden. "Vanaf het moment dat je op de fiets stapt, denk je: 'Klote, weer een halfuur dichter bij het douchen.' Het pijnlijkste van de dag", onthult hij tegenover Het Laatste Nieuws.

Flinke brandwonden

Dat ondraaglijke moment ratelt door Meeus zijn hoofd. "Ik ben ongeveer twee uur per dag kwijt met het douchen en het verzorgen van de wonden", zegt hij.

La caída en la que Evenepoel se ha visto implicado a tres kilómetros de meta.#TDF2025 pic.twitter.com/Ce0BNbOerT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2025

Over het hele lichaam van de Belg zijn nog aandenkens te zien van zijn valpartij in Duinkerken. "Mijn elleboog was redelijk diep open. En hier, bij mijn schouder, had ik een redelijk grote wond", gaat Meeus zijn lijf over. Beide knieën lagen volgens hem "goed open". Dan door naar zijn rug. "Daar zitten een paar brandwonden."

Flinke crash

Meeus weet nog goed wat hem allemaal overkwam. "Drie fietsen zijn met hun voorwielen op mij ingereden. Eentje viel over mij heen. De andere twee waren al aan het remmen en stopten tegen mij aan", blikt hij terug.

"Omdat er nog een band draaide, verbrandde het vel op mijn rug. Na vier dagen ging het gelukkig beter. Behalve mijn knieën dan, die waren op. Elke keer als ik mijn been strekte, kwam er spanning op mijn vel en had ik serieus pijn. De zenuw is niet dood, maar wel beschadigd. Dan probeer ik zo goed en kwaad als het kan de verbanden erop te laten in de douche. De dokter haalt die er later af en maakt de wonden schoon."

Warme dagen zoals deze week helpen de nog altijd ingepakte Meeus niet. Zijn pleisters houden het dan niet lang vanwege het zweet. "Dan is het heel voorzichtig douchen. De wonden moeten supergoed zijn ingepakt, anders gaat het niet."