De Belgische sprinter Jordi Meeus heeft een bijzonder succesvol weekend achter de rug. Vrijdag won hij een etappe in de Ronde van Zwitserland, waarna hij zaterdag uit de koers stapte. Eén dag later won hij, in een ander land, de Copenhagen Sprint.

Meeus liet de zevende en achtste etappe van de Ronde van Zwitserland aan zijn voorbijgaan. Hij stapte uit de koers, maar dat was met een bijzondere reden. Meestal stappen wielrenners uit een koers als ze geblesseerd zijn of écht niet verder kunnen. De 26-jarige Meeus wilde simpelweg een andere koers rijden datzelfde weekend.

De Red Bull-BORA-hansgrohe-renner was de snelste in de eerste editie van de Copenhagen Sprint. Hij liet onder anderen Alexis Renard (Cofidis) en Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) achter zich.

'Het was de goede keuze'

Bij de finishlijn werd hij geconfronteerd met het feit dat hij eigenlijk de laatste etappe van de Ronde van Zwitserland had moeten rijden. "Ik zat in de Ronde van Zwitserland, maar omdat we wat geblesseerde renners hadden en het daar alleen nog maar klimmen was, besloten we om hier naartoe te komen. Dat was de goede keuze, denk ik."

Om na een etappekoers als de Ronde van Zwitserland er een sprint in Denemarken uit de benen te persen, is razend knap. "Ik was wel wat vermoeid natuurlijk, maar de benen voelden goed. Ik had nog wat kracht over. Het was een behoorlijk sterke kopgroep. We wisten dat het op zulke lokale rondes heel lastig is om een kopgroep terug te pakken, maar mijn ploeg en enkele andere sprintteams deden geweldig werk. Ik ben heel blij dat ik de zege kon pakken."

Verbazing

De actie van Meeus zorgt ook voor verbazing bij ex-wielrenster en analist Roxane Knetemann. "Ik dacht dat dat gewoon niet mocht", vertelt ze in de In Het Wiel-podcast. Mede-podcastmaker Niek Goedvolk vond antwoord. "Je mag inderdaad niet zomaar een koers uitstappen als je bijvoorbeeld niet gevallen of ziek bent. Maar als je goedkeuring hebt gekregen van de koers waaruit je uitstapt, dan zou het mogen."