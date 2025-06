Met een loeisteile klimtijdrit als slotstuk beloofde de ontknoping van de Ronde van Zwitserland 2025 razend spannend te worden. Klassementsleider Kévin Vauquelin moest zijn gele trui verdedigen tegen niemand minder dan João Almeida, die slechts 33 seconden achterstand had en bekendstaat als een van de beste klimmende tijdrijders van het peloton.

De tijdrit van 10,1 kilometer tussen Beckenried en Emmetten was er één die de benen doet branden. Met 9,2 kilometer aan 9% gemiddeld – en uitschieters boven de 11% – is het een slotklim die op het lijf geschreven was van de pure klimmers. Niet voor niets lieten alle renners hun tijdritfiets links liggen en kozen zij voor een normale klimfiets, om geen gram en geen versnelling te verspelen op de steile helling. Na een week koersen waren de verschillen bovenin klein, en leek alles samen te komen op deze laatste, allesbeslissende beklimming.

Strijd om eindzege barst los in klimtijdrit

Harry Sweeny van Picnic PostNL zette vroeg in de tijdrit een scherpe richttijd neer. Met een tijd van 29 minuten en 28 seconden bleef de Australiër lange tijd bovenaan de tijdenlijst staan. De eerste grote klassementsrenner die serieus in de buurt kwam, was Aleksandr Vlasov. De kopman van Bora-hansgrohe noteerde een sterk optreden en dook tot op minder dan tien seconden van Sweeny, waarmee hij de druk op de top van het klassement opvoerde.

Felix Gall begon de klimtijdrit als nummer vijf in het klassement en zette met een indrukwekkende start de snelste tussentijd neer. Almeida wist daar vervolgens nipt onder te duiken en was één seconde sneller dan de Oostenrijker. Voor klassementsleider Vauquelin begon het alarm toen te rinkelen: bij het eerste tussenpunt bedroeg zijn achterstand op Almeida al 22 seconden. Het gevecht om de eindzege was daarmee in volle gang.

Almeida wint Ronde van Zwitserland op slotdag

Toch was het Gall die indruk maakte met een razendsnelle tijd van 27 minuten en 58 seconden, waarmee hij anderhalf minuut sneller was dan Sweeny. Desondanks kon hij Oscar Onley niet passeren voor een podiumplek. Ondertussen was de ontketende Almeida al voorbij Julian Alaphilippe gestreefd op weg naar de eindzege. Het bleek een voorbode voor een waanzinnige dubbelslag.

De Portugees van UAE Team Emirates was 25 seconden sneller dan Gall en nam daarmee een voorschot op de eindzege. Klassementsleider Vauquelin, die wel de tweede plek kon verdedigen, kwam op ruimte achterstand over de streep en zag zodoende Almeida op de slotdag de eindzege afpakken, terwijl hij in de eerste etappe nog drie minuten verloor. Voor Almeida betekent het de derde eindzege in de WorldTour na overwinningen in Ronde van Baskenland en Ronde van Romandië.

Laatste test richting de Tour de France

De Ronde van Zwitserland geldt voor veel renners als de ultieme voorbereiding op de Tour de France, die op zaterdag 29 juni van start gaat in Florence. Grote namen als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic sloegen deze ronde over, maar voor renners als Almeida, O’Connor en Gall was het een laatste serieuze test richting het grootste wielerevenement van het jaar.