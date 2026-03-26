Het waren zeer opmerkelijke beelden vanuit België. Tijdens de Ronde van Brugge dook een klimaatactivist plots op het parcours op. Het leidde tot een harde valpartij van onder meer oud-winnaar Juan Sebastian Molano. Daags na het incident maakt de Belgische wielerbond bekend actie te gaan ondernemen tegen de dader.

De Belgische wielerbond heeft een klacht ingediend tegen de bekende klimaatactivist Wouter Mouton, die woensdag op ongeveer 30 kilometer van de aankomst van de Ronde van Brugge een valpartij veroorzaakte. Dat maakte Belgian Cycling donderdag bekend.

Harde valpartij

De Brugse klimaatactivist zat op de kasseien van de Brieversweg op de grond en kon nog net op tijd worden verwijderd. Vervolgens kwamen wel meerdere renners ten val, onder wie de Colombiaan Juan Sebastian Molano, de winnaar van vorig jaar. De man werd ter plaatse opgepakt, waarna het parket zijn arrestatie bevestigde en een onderzoek startte.

Klacht indienen

In een officieel statement op de website van Belgian Cycling meldt de bond het plan om een klacht in te dienen. "Als benadeelde partij heeft Belgian Cycling beslist om officieel klacht neer te leggen. Hoewel de federatie het recht op vrije meningsuiting en de boodschap niet veroordeelt, mag de veiligheid van het peloton en de volgers in de karavaan nooit in gevaar worden gebracht door dit soort acties."

De wielerbond hekelt niet specifiek het doel van de klimaatactivist, maar vooral de manier waarop. "Belgian Cycling hecht belang aan maatschappelijke thema’s en deze kunnen ook de nodige aandacht krijgen, maar dat mag nooit ten koste gaan van veiligheid", staat in het statement. "Tal van initiatieven, waarbij de veiligheid voor renners en volgers centraal staat, worden door wedstrijdorganisatoren en federaties met de grootste zorg uitgebouwd. Die veiligheid is prioritair en mag nooit in het gedrang komen door onbezonnen acties."

Bewustwording

Vooral het feit dat het nu wéér misgaat in België, nadat eerder onder meer Mathieu van der Poel al met bidons en een petje werd gehinderd, komt hard aan. Daar ondernam de bond eerder al actie tegen. "Belgian Cycling lanceerde dit voorjaar nog een bewustwordingscampagne met de oproep om respect te tonen richting de renners. De federatie herhaalt haar vraag om respect te tonen voor de wielersport, ook vanwege personen die een boodschap willen overbrengen."

De komende tijd staan er nog tal van koersen in, vooral, Vlaanderen op het programma. De bond hoopt dat daar alles goed zal verlopen. "De oproep met het oog op de drukke wielerkalender van de komende weken wordt nogmaals onderlijnd. De boodschap is duidelijk: respect voor de koers betekent ook respect voor ieders veiligheid", besluit de bond het statement.