Bespuugde Mathieu van der Poel krijgt goed nieuws: opnieuw misdragende fan geïdentificeerd

Het is duidelijk wie vorige maand op Mathieu van der Poel spuugde bij de E3 Saxo Classic. De man heeft ook al een straf gekregen. Het is het eerste van twee incidenten in korte tijd waarbij Van der Poel het slachtoffer was.

De man heeft een zogeheten GAS-boete (een Gemeentelijke Administratieve Sanctie in België) gekregen. Hij spuugde op 28 maart richting Van der Poel en raakte uiteindelijk zijn achterwiel. De Nederlander had op dat moment zelf niks door, maar hij werd net gefilmd vanaf een motor. Dat beeld werd live op televisie uitgezonden.

Twee incidenten in korte tijd

Het nieuws over de dader bij E3 Saxo Classic komt vlak nadat Van der Poel bij Parijs-Roubaix een bidon tegen zich aan gegooid kreeg. "Ik hoop dat ze hem identificeren en een proces beginnen", zei de 30-jarige wielrenner na afloop in gesprek met de NOS. Van der Poel won Parijs-Roubaix voor de derde keer op rij. "Ik krijg zo'n bidon vol op mijn gezicht en dat is genoeg om een kaak te breken"

De Vlaamse dader meldde zichzelf bij de politie in zijn eigen woonplaats. Hij was met een supportersbus meegereisd richting een van de kasseistroken. "Hij liet ons nog weten dat hij zichzelf niet was en zich bij iedereen wil verontschuldigen. Hij heeft enorm veel spijt", aldus Rutger Goeminne. Laatstgenoemde is de voorzitter van de fangroep 'Matej Matjes'. Volgens Goeminne was de dader niet een van de leden.

Reactie van oud-topsporters

Ook oud-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog bespraken het voorval bij Parijs-Roubaix in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi. “Het was ook nog eens een volle bidon! En hij fietste 45 kilometer per uur of zo", begint Van As verontwaardigd. “En dan krijg je van een of andere ontiegelijke idioot een bidon op je smoel.”

“Sorry hoor, maar wat voor een eencellige idioot ben je dan?” vult Hoog aan. Van As: “Het is gewoon een aanslag.”