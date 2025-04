Omstanders hadden bidonsmijter die Mathieu van der Poel raakte in de smiezen: 'Die man was zo iemand'

Mathieu van der Poel kwam zondag als eerste over de streep bij Parijs-Roubaix, nadat hij bij het monument niet alleen door elkaar was geschud door 55 kilometer aan kasseienstroken, maar ook een bidon tegen zijn hoofd kreeg gegooid. Over de dader wordt steeds meer bekend.

Met nog circa 33 kilometer te gaan, toen Van der Poel bezig was aan een machtige solo nadat hij Tadej Pogacar achter zich had gelaten, wierp iemand een bidon richting de Nederlander. De volle bidon trof het gelaat van de latere winnaar.

Bidonbekogelaar

De dader blijkt een 28-jarige man uit het Belgische Waregem te zijn, die in media wordt aangeduid met de initialen W.D. De bidonbekogelaar was naar de koers afgereisd in een bus, waarin ook rond de vijftien leden zaten van de Matej Matjes. Dat is een Vlaamse supportersclub van de Sloveense renner Matej Mohoric.

"Het bestuur kent de man niet persoonlijk", verklaart voorzitter Rutger Goeminne tegen het AD. Voor Parijs-Roubaix leggen we elk jaar in voor een bus vanuit Gent naar een kasseistrook. Daar zitten trouwe leden bij, maar ook kennissen zonder lidkaart om de kosten te drukken. Die man was zo iemand."

Bus

"In totaal zaten er 48 mensen in de bus, maar als daar 15 leden van onze fanclub bij waren, zullen het er al veel geweest zijn", zo reageert voorzitter Rutger Goeminne tegen het AD. Na zijn wandaad werd vanuit het publiek een kopjacht ingezet op de smijter. "We hebben hem toen apart genomen", zegt Rutger Goeminne van de Matej Matjes. "Eerst ontkende hij nog, maar zijn blik verraadde twijfel. Uiteindelijk gaf hij het toe. Hij schaamde zich enorm."

Later die dag is de dader naar de politie in zijn woonplaats gegaan om zichzelf aan te geven. Wat daar is gezegd is vooralsnog onbekend. "Hij liet ons nog weten dat hij zichzelf niet was en zich bij iedereen wil verontschuldigen. Hij heeft enorm veel spijt", aldus Goeminne.

Mathieu van der Poel

Van der Poel zei over het incident: "Ik krijg zo'n bidon vol op mijn gezicht en dat is genoeg om een kaak te breken". Ook omschreef hij het als "een poging tot doodslag."

De ploeg van Van der Poel, Alpecin-Deceuninck, noemde het incident eerder al een criminele daad en overweegt aangifte te doen. "Maar ik denk dat het in eerste instantie aan de autoriteiten is om te proberen hier iets mee te doen", zei teambaas Philip Roodhooft. "Misschien is dit wel meer een maatschappelijk probleem dan een koersprobleem."