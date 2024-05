'Bijna beste wedstrijd van mijn carrière' Tadej Pogacar voelt zich thuis in Livigno

Tadej Pogacar was oppermachtig in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia en dat was misschien ook wel te verwachten. De Sloveense wielergrootheid had met zijn ploeg UAE Emirates deze race al maanden geleden rood omcirkelt. "Geweldige teamprestatie."

Met die woorden roemde Pogi zijn ploeg dat heel hard gewerkt had om de koplopers niet te veel de ruimte te geven. In de laatste 15 kilometer was het de beurt aan de Sloveen om het zelf te doen in de zware bergrit naar Livigno. En hoe. Hij reed weg van zijn concurrenten en haalde iedereen voorop in. "Dit was een geweldige race, nog net niet de allerbeste van mijn carrière, maar wel bijna", jubelde hij na afloop in het flash-interview.

Regio Lombardije ligt Pogacar wel

Pogacar liet doorschemeren dat hij zich thuisvoelt in de regio van Livigno, waar ook de Ronde van Lombardije wordt gehouden. De afgelopen drie jaar was Pogacar daar ook de beste. "Dit is een van mijn favorieten plekken van Italië en dan wordt daar ook nog de koninginnenrit gehouden voor deze Giro."

Pogacar wist al snel dat hij hier zijn slag zou slaan in de Ronde van Italië. De Sloveen reed de concurrentie op minuten en zag het gat vergroot worden naar bijna 7 minuten. Hij moet praktisch alleen nog op de fiets blijven zitten om niet tot eindwinnaar gekroond te worden. "We hadden deze race al in december in gedachten. De koplopers waren sterk vandaag, maar ik gaf echt alles in de laatste vijftien kilometer."