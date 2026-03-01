Matthew Brennan heeft de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike een geweldige overwinning bezorgd. In de Vlaamse klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne was de rappe Brit zijn concurrenten te snel af. Daarmee pakte de piepjonge Brennan alweer zijn tweede zege van het nog prille wielerseizoen.

Kuurne-Brussel-Kuurne staat altijd bekend als zeer lastig om te rijden én om te voorspellen. Zowel aanvallers als sprinters roken hun kansen. Uiteindelijk bleek de koers een ware slijtageslag te zijn. Veel grote namen moesten afhaken, waardoor het peloton uitgedund richting de finish reed.

Vluchtpogingen

Diverse vluchtpogingen werden ondernomen, waardoor het tempo tijdens de koers venijnig hoog lag. De grootste voorsprong bedroeg ongeveer vier minuten, voor een kopgroep met daarin onder meer de Nederlander Frits Biesterbos.

Groot slachtoffer

Bovendien was het opgeblazen in het peloton, dat enigszins nerveus oogde. Dat zorgde voor verschillende valpartijen, met Belgisch kampioen Tim Wellens als grootste slachtoffer. De renner van Team UAE ging keihard onderuit in een greppel en moest de race met veel pijn staken. Hij bleek na afloop een gebroken sleutelbeen te hebben, een aderlating voor Tadej Pogacar en zijn team.

Sprinters gelost

De diverse kleine bergen in West- en Oost-Vlaanderen bleken te zwaar voor de pure sprinters. Grote namen als Dylan Groenewegen, Jonathan Milan en Arnaud De Lie moesten lossen. Daarmee lag de weg open voor de sprinters mét punch, zoals Brennan en Jasper Philipsen.

Daar dacht de Nederlander Dylan van Baarle anders over. Hij probeerde tevergeefs om een late aanval in te zetten. Uiteindelijk liep de koers toch uit op een sprint met een kleine groep renners. De pas 20-jarige Brennan, een absolute jonkie in de wielersport, toonde zich daar met overmacht de sterkste na een goede lead-out van Christophe Laporte. Daarmee pakte Visma | Lease a Bike een mooie overwinning. Mike Teunissen was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Valpartij

Wat het extra bijzonder maakte, is dat Brennan een dag eerder nog ogenschijnlijk hard ten val was gekomen. In Omloop het Nieuwsblad, gewonnen door Mathieu van der Poel, moest de jonge Brit zelfs uitstappen. Een dag later bleken de verwondingen dus toch niet zo erg als waarvoor gevreesd werd. Voor Brennan betekende het zijn tweede overwinning van het prille wielerseizoen.

Strade Bianche

Mathieu van der Poel verscheen niet aan de start in Kortrijk. Zijn ploeg gooide alle hoop op Philipsen, maar die kon het dus niet waarmaken. Volgende week staat de Italiaanse klassieker Strade Bianche op het programma. Daar was Van der Poel vorig jaar de beste.