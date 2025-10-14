Harrie Lavreysen is klaar voor de WK baanwielrennen in Chili volgende week. Hij heeft een aantal bizarre doelen voor ogen, maar het wordt heel lastig om die allemaal te laten slagen. Daarom focust hij zich op zijn zevende sprinttitel op rij. "Dat is wel echt het hoofddoel."

Tussen 22 en 26 oktober vinden de WK plaats in het Chileense Santiago, in de Velódromo Peñalolén. "Ik heb afgelopen jaar weinig wedstrijden gereden dus ik kijk er heel erg naar uit om in Chili eindelijk los te kunnen gaan", zegt Lavreysen tegen Sportnieuws.nl. "Daar heb ik het hele jaar voor getraind."

Vorig jaar pakte hij op de Olympische Spelen nog drie gouden plakken, op de teamsprint, individuele sprint en keirin. Op het toernooi in Chili doet hij ook nog mee aan de kilometer tijdrit. Kan hij daar dus zelfs vier titels winnen. "Ik heb op alle vier de onderdelen al ooit een wereldtitel gepakt, maar of het in één WK gaat lukken dat lijkt me heel moeilijk."

Dat is dan ook nog nooit iemand gelukt. "Het is ook niet per se mijn doel", vervolgt Lavreysen. We willen sowieso met het team de sprint winnen en ik heb voor mezelf wel echt het doel om op de individuele sprint ongeslagen te blijven." De 28-jarige bemachtigde op dat onderdeel al zes titels achter elkaar. "Dat is wel echt het hoofddoel."

Wereldrecord

Maar er is nog een belangrijke prestatie die Lavreysen graag wil leveren. "Ik wil het wereldrecord ook zeker terug gaan pakken, maar dat is een doel voor de toekomst", zegt hij. Zijn grote rivaal Matthew Richardson verbeterde het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start. De Britse baanrenner kwam op de wielerpiste van het Turkse Konya tot een tijd van 8,941 seconden. Lavreysen had vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs het wereldrecord gepakt door een tijd van 9,088 te rijden.

Lavreysen denkt niet dat hij zijn record in Chili al kan terugpakken. "De baan waar Richardson het record heeft gereden is op 1200 meter hoogte en waar we volgende week zitten is op 800 meter hoogte, dus die baan is iets minder snel", legt hij uit.

'Heel bizar'

"Als het daar zou lukken zou het heel bizar zijn. Maar ik denk dat ik in de komende jaren toch ook naar een baan op hoogte moet gaan om dat record een keer terug te pakken." Hij zou dat het liefste op een toernooi willen doen, met zijn concurrenten erbij. "Waar Richardson het heeft gedaan, daar deed ik niet mee. Als je het op een toernooi kunt doen, dan ben je ook écht de snelste. Dat is wel het mooiste denk ik."