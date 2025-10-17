De derde etappe van de Tour of Holland is vrijdag geannuleerd. De renners waren al een uur onderweg vanuit Sittard toen werd besloten dat er niet meer verder werd gereden. De reden van het besluit kwam voort nadat renners uit het peloton zich onveilig voelden door een tegemoetkomende auto.

De organisatie van de Tour of Holland kwam met een statement van de annulering. "Op de vierde dag van de NIBC Tour of Holland is de koers stilgelegd in de etappe die door Limburg voert. Er werd op tijd gestart in het Tom Dumoulin Bikepark en na een klein uur hebben de renners aangegeven de koers te willen staken uit het oogpunt van veiligheid. De organisatie staat achter de keuze van de renners en de ploegen en heeft daarop besloten de koers voor vandaag 17 oktober te beëindigen."

De reden van de onveiligheid was een auto, zo gaf de organisatie aan. "Na een onrustige neutralisatie, was er een tegemoetkomende auto die, nadat hij tot twee keer toe stil was gezet, alsnog besloot het stopteken van de motorbegeleiders te negeren. Als gevolg daarvan weigerden de renners verder te koersen. De organisatie heeft daarop besloten de wens van renners en de teamleiders te respecteren.''

Geen politie

Tijdens de etappes van de Tour of Holland is er geen politie-inzet. De koers wordt volledig begeleid door vrijwilligers. Deze zouden ook auto's van het parcour moeten weren, maar dit is vrijdag dus niet gelukt. Naar verluid hebben meerdere automobilisten de stoptekens van de vrijwilligers genegeerd en zijn zo op het wielerparcour terecht gekomen.

Afstappen Fabio Jakobsen

De derde etappe was voor topsprinter Fabio Jakobsen al eerder afgelopen. Hij stapte in het eerste uur al uit de koers. Jakbosen keerde tijdens de Tour of Holland terug na een lange periode herstellen van een gebroken sleutelbeen.