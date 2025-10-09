Ze maakte de laatste jaren een prima indruk als klimmer in de grote rondes en dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo verdiende de Nederlandse wielrenster Pauliena Rooijakkers op haar 32ste een transfer. Zij gaat na dit seizoen van Fenix-Deceuninck naar UAE Team ADQ.

"UAE Team ADQ heeft een zeer professionele structuur en duidelijke ambities laten zien, met sterke leiders zoals Elisa Longo Borghini en een constante focus op winnen", zei Rooijakkers op de site van de ploeg. "De visie van het team, de manier waarop ze werken en hun aandacht voor detail overtuigden me ervan dat dit de juiste plek was om mijn carrière voort te zetten."

Tour de France Femmes

Rooijakkers eindigde de laatste jaren in de top 10 van de drie grote rondes, met als hoogtepunt haar derde plaats in de Tour de France Femmes van vorig jaar. Dit seizoen eindigde ze als negende in Frankrijk en werd ze vierde in de Ronde van Italië.

"Ik ben voornamelijk een klimmer en een renster in etappekoersen", zegt Rooijakkers dan ook. "Ik zie mezelf als een hardwerkende supportrenster voor de ploeg, maar ook als iemand die zich bergop kan laten zien."

"Mijn belangrijkste doel voor het nieuwe seizoen is om er voor mijn ploeggenoten te zijn in de grootste wedstrijden, zoals de Giro en de Tour. Ik wil echt het verschil maken in de beklimmingen en het team helpen winnen. Natuurlijk streef ik er ook naar om consistent te blijven en sterke persoonlijke prestaties te leveren, maar het succes van het team staat altijd voorop."

Rooijakkers tekent voor twee jaar bij haar nieuwe ploeg. Vorige week maakte ook ploegleider Michel Cornelisse bekend dat hij van Fenix-Deceuninck naar UAE Team ADQ gaat. Elisa Longo Borghini is de kopvrouw van de ploeg en Maeva Squiban wist dit seizoen te verrassen met twee etappezeges in de Tour. Rooijakkers treft ook landgenoten Karlijn Swinkels en Sofie van Rooijen.

Lucinda Brand

Mooi nieuws is er ook voor Lucinda Brand. De 36-jarige Nederlandse verlengt haar contract bij Lidl-Trek tot en met het seizoen 2026. In haar indrukwekkende loopbaan schreef Brand tientallen zeges op haar naam en momenteel is ze de nummer één op de wereldranglijst bij het veldrijden.

"Het voelde de afgelopen vijf jaar als thuiskomen en ik ben erg blij dat ons verhaal samen verder kan gaan", aldus Brand over haar verblijf bij Lidl-Trek. "Mijn rol binnen het team is geëvolueerd, maar ik voel me nog steeds net zo gewaardeerd. We hebben zoveel veelbelovende jonge rensters in de ploeg en ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn ervaring met hen te delen en tegelijkertijd optimaal te blijven presteren in de wedstrijden."