Lorena Wiebes is zaterdagmiddag de sterkste gebleken op het WK gravel. De Nederlandse was topfavoriete Marianne Vos, die haar wereldtitel verdedigde, te snel af in de sprint.

Het WK gravel werd dit jaar gehouden in Nederland. De provincie Limburg kreeg de eer om de vierde editie van het spektakel te organiseren. Eerder werd de gravelrace gehouden in het Italiaanse Veneto (twee keer) en en Vlaams-Brabant. In België was Marianne Vos vorig jaar de sterkste.

In Limburg werd het een oranje feestje. Een kopgroep van vijf vrouwen maakte zich los van de rest. Daarin zaten de grote namen: Vos, Lorena Wiebes, Femke Gerritse, Maud Rijnbeek en de enige niet Nederlandse, Romy Kasper uit Duitsland.

Sprint

Vos en Wiebes maakten zich vervolgens los van de kopgroep en leken met elkaar naar de streep te gaan. Dat was echter buiten de achtervolgers gerekend, die met nog zo'n zeventien kilometer te gaan sterk terugkwamen bij het Nederlandse tweetal. In die groep werd het aanval op aanval. Telkens kwamen de rensters niet echt los van de rest, totdat Shirin van Anrooij het probeerde. Met nog twaalf kilometer te gaan was ze de rest te slim af. Ze leek een wereldtitel te gaan pakken, maar vlak voor de streep werd ze bijgehaald. Wiebes sprintte vervolgens naar de zege, Vos werd tweede en de Italiaanse Silvia Persico derde.

🚴🇳🇱 | Wat een ongelofelijke finale. De poging van Van Anrooij strandt in het zicht van de haven en Lorena Wiebes profiteert. De wereldtitel is voor Wiebes! 🌈



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/lgavl5Fjpi — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 11, 2025

Wiebes kent een succesvol jaar. Ze won onder meer al Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem. de Simac Ladies Tour en de groene trui in de Tour de France Femmes. Daar kan zij nu een wereldtitel gravel aan toevoegen. Eerder was Wiebes ook al een Europees kampioen op de weg.

Kamergenote

Van Anrooij was na afloop aan het zoeken naar woorden. Ze werd uiteindelijk vijfde, achter haar kamergenote Yara Kastelijn. Dat was op het WK op de weg in Rwanda nog haar kamergenote. Nu was Kastelijn de renster die het gat dichtte met Van Aanrooij. Daar snapte zij niks van. "Volgens mij ben ik altijd een teamplayer geweest, dus ik snap niet waarom ze me nu moesten terughalen", reageert een verbouwereerde Van Anrooij bij de NOS gelijk na de race. "Nu staat Persico op het podium, terwijl we daar ook met drie Nederlandse hadden kunnen staan. Ik snap het echt niet." Oud-wielrenner Thijs Zonneveld deelde die mening.