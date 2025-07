Eli Iserbyt bracht dinsdag een vervelende mededeling naar buiten. De 27-jarige veldrijder is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor twee operaties. 'Het is zwaar geweest', schrijft de ex-vriend van Puck Moonen.

Iserbyt was eerder al geopereerd aan een vernauwde liesslagader, waarna hij zes weken rust moest nemen. In mei van dit jaar begon hij toch weer soortgelijke symptonen te ervaren. 'Nieuwe testen lieten onverwachte complicaties zien en voordat ik het wist, was ik terug in het ziekenhuis voor nog twee zware operaties en een verblijf van 8 dagen.'

De veldrijder deelt beelden op Instagram dat hij in een ziekenhuisbed ligt. Zijn borst kleurt rood en zijn buik - die is opengesneden - geel en paars. 'Het is zwaar geweest, zowel fysiek als mentaal, maar ik zit eindelijk weer op de fiets, langzaam aan opbouwen. Ik sta weer eens aan het begin van een lang en uitdagend herstel.'

'We bewandelen de route samen'

'Dit was absoluut niet de reis die ik in gedachten had, maar soms moet je er gewoon mee doorgaan en verder blijven gaan.' Zijn vriendin Fien Maddens reageert op de Instagram-post: 'Niet de route die we hadden verwacht, maar we bewandelen hem samen.' Ook krijgt Iserbyt steun van Tour de France-sensatie Thymen Arensman.

De 27-jarige Iserbyt kroonde zich in 2020 tot Europees kampioen op de cyclocross. In 2022 én 2023 pakte hij het brons op het wereldkampioenschap. Daarmee is hij een van de concurrenten van Mathieu van der Poel. De Nederlander won het WK bijvoorbeeld in 2023. Op 4 oktober begint het nieuwe veldritseizoen, met in Meulebeke de eerste manche in de Exact Cross. Het is nog onduidelijk of Iserbyt daarbij kan zijn.

Puck Moonen

Iserbyt was tussen 2015 en 2019 samen met de 29-jarige Moonen, voormalig profwielrenster. Zij werd in 2017 gekozen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland door FHM. Iserbyt zei destijds tegen WielerFlits: "Puck en ik vormen vanaf heden geen koppel meer. Omstandigheden hebben er voor ons toe geleid om een punt te zetten achter onze relatie. We verwerken dit momenteel elk op onze eigen manier en hopen dat onze privacy gerespecteerd wordt."