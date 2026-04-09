Brazilië is opgeschrikt door een grote brand in het olympisch stadion dat gebruikt werd voor het baanwielrennen tijdens de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro. Het is al de derde keer dat vlammen toesloegen in het bijzondere stadion.

Om kwart over vier in de Braziliaanse nacht werden tientallen brandweerlieden opgetrommeld om bij een noodmelding bij het stadion te gaan kijken. Daar zagen ze hoe de brand zich snel verspreidde over het dak, dat van synthetisch materiaal gemaakt was en dus een voedingsbodem was voor de vlammen. Toen het licht begon te worden boven de immense stad, zorgde de pikzwarte rook voor een hoop duisternis in de omgeving.

'Grote catastrofe weten te voorkomen'

Gelukkig voor de stad bleef de brand beperkt tot het dak, dat wel vrijwel helemaal in de as ligt. "We hebben een grote catastrofe weten te voorkomen", sprak een woordvoerder van de brandweer in een verklaring. "We weten de oorzaak van de brand nog niet en alleen het forensische onderzoek kan dat aantonen. Maar een feit is dat het aan de buitenkant begon. Het dak van het velodrome was helemaal van synthetisch materiaal gemaakt en toen dat smolt, kwam er materiaal vrij dat heel erg op spinnenweb leek."

Baan intact gebleven

Het vuur was binnen enkele uren onder controle en er zijn geen gewonden gemeld. De burgemeester van Rio de Janeiro kon de BBC melden dat er bij een eerste onderzoek ook geen schade aan de wielerbaan is geconstateerd. "Het is intact gebleven en ziet er nog steeds mooi uit. Natuurlijk moet het schoon gemaakt worden en moet er even goed naar gekeken worden, maar daarna kunnen we snel weer zeggen dat de piste in gebruik kan worden genomen."

Derde brand in tien jaar

Het olympische stadion wordt sinds de Spelen van 2016 gebruikt door de Braziliaanse wielerploeg als trainingsbaan en door de gewichtheffers van het land. In 2017 woedde er ook al een grote brand toen er een brandende luchtlantaarn op het stadion viel. Toen viel er wel brandend materiaal op de baan en werd die deels verwoest. Na het opknappen gebeurde er een soortgelijks iets en vatte het stadion voor de tweede keer vlam. Het incident van nu is alweer de derde keer dat het gebeurt.

Nederlandse medailles

Voor Elis Ligtlee en Matthijs Büchli was het stadion van grote waarde. Ligtlee won tijdens de Olympische Spelen van 2016 aldaar goud op de keirin. Büchli pakte het zilver bij de mannen op hetzelfde onderdeel.