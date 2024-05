Demi Vollering maakt in Ronde van Burgos hattrick van rittenkoersen compleet

Demi Vollering heeft zich ook tot koningin van de Ronde van Burgos gekroond. De wielrenster van SD Worx-Protime loopt één op één dit seizoen, want ze won alle drie de rittenkoersen waar ze dit seizoen aan deelnam.

Na de winst in de tweede etappe won ze ook de vierde en laatste rit, waarmee ze haar voorsprong in het klassement verder uitbreidde. Vollering won eerder al de Vuelta Femenina en Itzulia Women, een rittenkoers in Baskenland.

Lucinda Brand finishte op vijftig seconden als tweede. De Française Évita Muzic werd derde, net voor Karlijn Swinkels, die achter Muzic de derde plaats bezette in het eindklassement.

Vollering laat zich in slotrit zien op klim en afdaling

De laatste etappe ging van Peñaranda de Duero naar Canicosa de la Sierra over een afstand van 122 kilometer. In de slotfase lag de Alto de Rozavientos, een klim van de eerste categorie, waarna het in dalende lijn naar de finish ging.

Brand begon als eerste aan de klim, maar werd onder slechte weersomstandigheden al snel gepasseerd door Vollering. De leidster in het klassement kwam als eerste boven, maar moest vervolgens nog wel 15 kilometer dalen. Ook dat bleek geen probleem voor de winnares van de Tour de France Femmes van vorig jaar.

'Overwinningen in Spanje geven mij goed gevoel'

"Dit is echt lekker", liet Vollering via haar ploeg SD Worx-Protime weten. "In het voorjaar kwam ik maar niet tot een zege. Maar deze overwinningen in Spanje geven mij een zeer goed gevoel. Ik hoop dat ik mijn conditie nog verder kan verbeteren richting mijn grote doelen van dit seizoen. Dat zijn de Olympische Spelen, de Tour de France Femmes en de wereldkampioenschappen."