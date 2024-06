'Dit is niet zoals het hoort': woede en ongeloof na 'onrecht' voor Frank van den Broek in Tour de France

Voor dsm-firmenich werd de eerste etappe van de Tour de France een groot feest. Romain Bardet won de etappe van Florence naar Rimini, maar dat was niet gelukt zonder de hulp van Frank van den Broek. Na afloop was wielercommentator Stef Clement verbouwereerd en zelfs geïrriteerd dat de Nederlander niet beloond werd.

Bardet bedankte al juichend, toen hij over de streep kwam, zijn ploeggenoot Van den Broek. De 33-jarige Fransman won zijn vierde etappe in de Tour de France en greep de gele trui. "Zal ik dan de eerste zijn die zegt dat dit volledig onterecht is?", begon commentator Clement meteen na de finish over de 'winst' van Bardet. "Deze worst was echt voor Frank van den Broek bedoeld."

Op de streep

De 23-jarige Nederlander reed vanaf kilometer 1 tot aan kilometer 206 aan kop van de wedstrijd. Eerst in een kopgroep, daarna alleen. Hij kreeg ploeggenoot Bardet later mee. Het werd een secondespel met het peloton vol favorieten in de achtervolging. Het duo haalde het uiteindelijk net, maar er werd niet gesprint om de overwinning. In plaats daarvan liet Van den Broek zijn kopman als eerste de streep passeren en dus gaat Bardet er met de zege en het geel vandoor.

Complimenten en felicitaties

Hij trekt de gele trui aan en is in ieder geval voor één dag de gevierde man in de Tour de France. Van den Broek moet het doen met complimenten en felicitaties. En ja, hij mag de groene trui aan doen zondag, omdat Bardet maar één trui tegelijk aan kan. En ja, hij werd door de jury uitgeroepen tot strijdlustigste renner. Dat levert hem zondag ook gouden rugnummers op. Maar co-commentator Joris van den Berg verwoordde het gevoel goed: "Je weet nooit of je deze kans ooit nog gaat krijgen, Frank van den Broek."

'Dit voelt als onrecht'

De Nederlandse commentatoren op NPO 2 raakten er niet over uitgepraat. "Als Bardet echt een grote jongen is, dan laat hij hier de etappezege aan de man die het vandaag allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dit voelt gewoon als onrecht", zei Van den Berg. "Het kan me niks schelen als niemand van team dsm-firmenich ooit nog met me wil praten", vervolgde Clement vol ongeloof. "Maar deze had Van den Broek verdiend. Hij heeft hier de hele dag voor gereden. Hij was de sterkere, ook in de finale."

'Er is toch maar één held?'

De commentatoren snappen dat wielrennen in een ploeg gebeurd. "Wat dat betreft is het natuurlijk goed gedaan en zal er feest zijn. Maar dat doen we toch niet op deze manier? Er is toch maar één held deze etappe? Je had het niet eerlijk kunnen verdelen vandaag. Dan moet je het doen toekomen aan de sterkste man in koers en dat was vandaag Frank van den Broek. Als je het mij vraagt, is het echt onterecht en echt niet zoals het hoort", sloot Clement zijn betoog af.

