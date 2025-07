Voor topsprinters is het vaak knokken voor de 'voorrang' in een ploeg, zeker in de Tour de France. Dylan Groenewegen weet als geen ander hoe dat is. De Nederlandse spurter van Jayco AlUla spreekt zich in aanloop naar de start van de Tour komende zaterdag uit over een aloud dilemma.

Kan een ploeg met een klassementsfavoriet voor de eindzege in de Ronde van Frankrijk óók een topsprinter meenemen om ook die etappes te kunnen winnen? Dat dilemma wordt door Sportnieuws.nl aan Groenewegen voorgelegd. Teams als Visma | Lease a Bike en UAE Team Emirates gaan vol voor de gele trui en dat gaat ten koste van de sprinters. Bij Groenewegen en zijn Australische ploeg proberen ze het te combineren, met Ben O'Connor voor het klassement.

'Moet kunnen'

Hij is het ermee eens dat het 'moet kunnen' om zowel een klassementsman als een sprinter mee te nemen naar de Tour. "Het ligt er wel aan wát voor klassementsrenner je hebt", zegt hij in gesprek met deze site. "Heb je een Pogacar of een Vingegaard, dan heb je wel een hele trein aan ploeggenoten nodig voor tactiek in de bergen én in het dal. Maar heb je een klimmer die iets meer moet volgen, dan heb je als ploeg ook iets minder te doen. Dus ik denk dat het wel goed samengaat."

Elmar Reinders mee voor 'het vuile werk'

Bergetappes zijn een hel voor sprinters als Groenewegen. Om hem überhaupt in de koers te houden, moeten één of meerdere ploeggenoten 'opgeofferd' worden om hem bij te staan en over de bergen te loodsen. Groenewegen heeft in de komende Tour landgenoot Elmar Reinders weer aan zijn zijde, die dat vuile werk op mag knappen. Klassementsman O'Connor mag van de Nederlanders 'genoeg man mee hebben'. "We zullen elkaar op dat soort dagen niet veel zien, dus voor mij is het geen strijd", is Groenewegen eerlijk over de 'strijd' om het kopmanschap en de bijbehorende voordelen vanuit de ploeg.

Pure sprint of klassiekers?

Groenewegen (32) zag zich de afgelopen jaren noodgedwongen steeds meer richten op het pure sprinten. 'Vroeger' kon hij ook in sprintklassiekers als Kuurne-Brussel-Kuurne zich laten zien en winnen. "Tegenwoordig beginnen ze op 120 kilometer van de streep al aan met positioneren. Dat maakt het voor een sprinter niet makkelijker. Er is dan gewoon minder controle. Du ik denk dat ik het het liefst bij sprinten houd."