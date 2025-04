Deze straf hangt bidongooier van Mathieu van der Poel boven het hoofd

De indrukwekkende zege van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix kreeg een bittere nasmaak. Op zo’n 33 kilometer van de finish werd de Nederlandse renner vol in het gezicht geraakt door een bidon die vanuit het publiek naar hem werd gegooid. Van der Poel hield zich na afloop opvallend kalm, maar riep wel op tot juridische stappen tegen de dader. Wat zou de mogelijke straf kunnen zijn?

Volgens Het Laatste Nieuws, dat de juridische opties in Frankrijk onderzocht, is het onwaarschijnlijk dat justitie de zaak als 'poging tot doodslag' zal behandelen, zoals Van der Poel zelf het incident noemde. Een meer voor de hand liggende aanklacht is die wegens 'aanslag op de fysieke integriteit', te vergelijken met het moedwillig toebrengen van lichamelijk letsel. Als er sprake is van opzet, kunnen de juridische gevolgen aanzienlijk zijn.

Schandalige actie in Parijs-Roubaix: Mathieu van der Poel geraakt door bidon van toeschouwer Mathieu van der Poel kreeg zondag niet alleen de kasseien van Parijs-Roubaix voor de kiezen, maar ook een gegooide bidon van een toeschouwer. De Nederlander reed op dat moment solo aan de leiding, nadat Tadej Pogacar even daarvoor onderuit was gegaan op de negende kasseistrook. Het incident leverde bizarre beelden op, maar Van der Poel hield zijn hoofd koel.

Celstraf en torenhoge boete

In Frankrijk kan zo een vergrijp bestraft worden met maximaal drie jaar cel en een boete van 45.000 euro. Als blijkt dat de dader onder invloed was van alcohol of drugs, geldt dat als verzwarende omstandigheid, wat de strafmaat verder kan verhogen.

Er zijn verschillende partijen die een officiële klacht kunnen indienen, waaronder Van der Poel zelf, zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, de wedstrijdorganisatie ASO en de internationale wielerunie UCI. Zijn team liet al weten juridische stappen niet uit te sluiten en noemde het incident een 'criminele daad'.

Buitenlandse media woedend na aanval op Mathieu van der Poel: 'Dit is poging tot doodslag' Mathieu van der Poel won zondag voor de derde keer op rij de legendarische koers Parijs-Roubaix, maar zijn zege werd overschaduwd door een opmerkelijk incident. Buitenlandse media richten zich vooral op het moment waarop de Nederlander door een toeschouwer met een volle bidon in het gezicht werd geraakt.

Eerdere zaak liep met een sisser af, nu dreigt zwaardere straf

Eerder werd een vergelijkbare zaak rond Parijs-Roubaix afgehandeld met een alternatieve straf. Een vrouw die vorig jaar een petje richting Van der Poel gooide, moest zich vrijwillig inzetten voor de organisatie en deelnemen aan een bewustwordingscampagne. Maar gezien de ernst van dit incident lijkt de kans op een zwaardere straf nu groter.

Ondanks het incident bleef Van der Poel ook dit jaar koel en onverstoorbaar. Net als bij de editie van vorig jaar, toen een toeschouwer een petje naar zijn wiel gooide, liet hij zich niet uit het veld slaan. De Nederlander reed opnieuw onbedreigd naar de overwinning en schreef geschiedenis door voor de derde keer op rij Parijs-Roubaix te winnen. Daarmee voegde hij een nieuw hoofdstuk toe aan zijn toch al indrukwekkende erelijst.