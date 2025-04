Schandalige actie in Parijs-Roubaix: Mathieu van der Poel geraakt door bidon van toeschouwer

Mathieu van der Poel kreeg zondag niet alleen de kasseien van Parijs-Roubaix voor de kiezen, maar ook een gegooide bidon van een toeschouwer. De Nederlander reed op dat moment solo aan de leiding, nadat Tadej Pogacar even daarvoor onderuit was gegaan op de negende kasseistrook. Het incident leverde bizarre beelden op, maar Van der Poel hield zijn hoofd koel.

Het bizarre moment vond plaats op de kasseistrook van Templeuve, zo’n 33 kilometer van de streep. Terwijl Van der Poel in zijn kenmerkende stijl over de kasseien dansde, werd vanaf de rechterkant een felgele bidon richting zijn hoofd gegooid. De drinkbus raakte hem vol in het gezicht, tot verbijstering van toeschouwers langs de kant. Ondanks de onverwachte klap herstelde de Nederlander zich knap en zette hij zijn solo onverminderd voort.

'Hoedjesgooier'

Het is niet de eerste keer dat Van der Poel te maken krijgt met ontoelaatbaar gedrag van toeschouwers. Tijdens zijn winnende solo in Parijs-Roubaix van vorig jaar kreeg hij een petje in zijn wielen gegooid. Dat hij deze editie opnieuw het doelwit werd, zorgt voor veel verontwaardiging in de wielerwereld. De organisatie van Parijs-Roubaix heeft nog niet gereageerd op het incident.

🚴🇫🇷 | Vorig jaar een petje... nu een bidon! Van der Poel wordt bekogeld. Kappen alsjeblieft! 🤬🤬



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/qLd374R7Ti — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 13, 2025

Mathieu van der Poel solo naar de zege

Enkele kilometers eerder was Van der Poel alleen voorop gekomen nadat Pogacar onderuit ging op de negende kasseistrook. De Sloveen nam in een scherpe bocht te veel risico, schoot het gras in en raakte verstrikt in de hekken.

Terwijl Pogacar zich weer op gang probeerde te trekken, sloeg Van der Poel een gat van twintig seconden. De Sloveen keek snel tegen een achterstand aan van twintig seconden, die Van der Poel vakkundig overeind hield. Met iedere bocht groeide de voorsprong van de Nederlander. Pogacar moest vervolgens nog van fiets wisselen. De eindzege van Van der Poel kwam daarna geen moment meer in gevaar. Zo is hij voor de derde keer op rij de beste in Parijs-Roubaix.