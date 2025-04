Zo ziet de iconische douche eruit waar winnaar Mathieu van der Poel onder moest na Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix geldt als een van de zwaarste koersen in het wielrennen, maar wie écht weet wat deze klassieker zo legendarisch maakt, kijkt verder dan alleen de kasseien. Geen overwinning is compleet zonder een bezoek aan de iconische, spartaans ogende douches van de Vélodrome. Ook Mathieu van der Poel liet de traditie na zijn historische zege niet aan zich voorbijgaan.

De kasseien van Parijs-Roubaix staan bekend als de wreedste die het peloton voorgeschoteld krijgt. Renners eindigen vaak onder het stof, zweet en modder. Na de finish slepen ze zichzelf richting de kleedkamers van de Vélodrome in Roubaix.

Maar wat ze daar aantreffen, zou ook zo uit 1896 kunnen komen. In een sport waar de marges steeds kleiner worden en alles draait om marginal gains en hypermoderne voorzieningen, staan de betonnen hokjes en ijzeren douchepijpen in schril contrast. Ruw, koud ogend en met bronzen naamplaatjes voor elke winnaar vormen ze een tastbaar eerbetoon aan de geschiedenis van de koers.

Trotse vader Mathieu van der Poel heeft 'geen woorden' voor nieuwe prestatie zoon: 'Daar krijg je kippenvel van' Adrie van der Poel was aanwezig bij Parijs-Roubaix waar hij zijn zoon Mathieu voor het derde jaar op rij de wielerklassieker zag winnen: "Eén keer zo'n koers winnen is fantastisch, maar drie keer: daar zijn eigenlijk geen woorden voor", reageerde de trotse voormalige wielrenner en veldrijder bij de NOS.

Mathieu van der Poel houdt traditie in ere

Voor Van der Poel was het zondag meer dan zomaar een overwinning. Zijn derde opeenvolgende zege in De Hel van het Noorden bevestigde niet alleen zijn status als heerser over de kasseien, maar ook als man van de traditie. Na de finish reed hij de Vélodrome binnen als winnaar en liep hij vervolgens vlot door naar de legendarische kleedkamers, die symbool staan voor de ultieme Roubaix-triomf.

Op zijn Instagram Stories verscheen al snel een foto waarop Van der Poel te zien is terwijl hij zijn haar uitspoelt onder een van de legendarische douchekoppen. De modder kleeft nog aan zijn benen, het zweet op zijn gezicht – precies zoals het hoort in Roubaix. Geen poespas, geen luxe. Alleen beton, ijzer en historie. En laat het nou nét een goed moment zijn om de shampoo van hoofdsponsor Alpecin in de spotlights te zetten.

Iconische douches van Roubaix

Voor Van der Poel is het een ritueel dat bij de koers hoort. De ruimte ademt wielererfgoed, en alleen wie Parijs-Roubaix wint, krijgt de kans om daar de modder van zich af te spoelen. Met zijn derde opeenvolgende overwinning heeft hij zich onomstotelijk tussen de grootste namen uit de geschiedenis van de Hel van het Noorden gevoegd. In dat betonnen hokje, met niets meer dan water, ijzer en oude naamplaatjes, wordt de ware betekenis van de zege pas echt voelbaar.

Ook Tadej Pogacar, die eerder op de dag nog de strijd aanvoerde maar door een val moest afbuigen naar de tweede plek, nam plaats in de legendarische kleedkamer. De Sloveense wereldkampioen, die zich voor het eerst waagde aan deze loodzware klassieker, voegde zich zonder morren tussen het koude beton en de spaarzame faciliteiten. Zelfs als je verliest, besef je in Roubaix dat dit een plek is waar verhalen worden geschreven.

Mathieu van der Poel casht wéér flink in Parijs-Roubaix: dit is het prijzengeld in de 'Hel van het Noorden' Parijs-Roubaix en afzien gaan hand in hand samen, maar de renners krijgen daar wel een flinke portie prijzengeld voor terug. Mathieu van der Poel behoorde tot de topfavorieten en heeft dat ook waargemaakt. Hij neemt de hoofdprijs mee naar huis na de 'Hel van het Noorden'.

Incident met bidon werpt schaduw over zege

Ondanks de prachtige tradities van Parijs-Roubaix kreeg Van der Poel onderweg toch te maken met een schokkend incident. Op zo’n 33 kilometer van de streep werd hij vol in het gezicht geraakt door een naar hem gegooide bidon van een toeschouwer. Ondanks de harde klap hield hij zijn hoofd koel en reed onverstoorbaar verder richting zijn derde overwinning in Roubaix.

Woedende Mathieu van der Poel spreekt schande van incident tijdens Parijs-Roubaix: 'Genoeg om kaak te breken' De indrukwekkende zege van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix had een bittere bijsmaak. Het Nederlandse wielerfenomeen was na afloop dan ook woest over het incident, waarbij een toeschouwer een bidon vol in zijn gezicht gooide. "Dat moet je niet laten passeren", stelde hij, waarbij de drievoudig winnaar hoopt op een proces.

Na afloop reageerde de Nederlander woedend. "Ik hoop dat ze hem identificeren en een proces beginnen," zei hij. "Ik krijg zo'n bidon vol op mijn gezicht en dat is genoeg om een kaak te breken." Het is niet de eerste keer dat Van der Poel doelwit is tijdens deze koers: vorig jaar werd nog een petje in zijn wiel gegooid.