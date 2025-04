Tadej Pogacar geniet van strijd met Mathieu van der Poel: 'Als ik een kind was, dan zou hij mijn idool zijn'

Tadej Pogacar greep zondag naast de zege in Parijs-Roubaix, maar sprak na afloop vol bewondering over winnaar Mathieu van der Poel. De Sloveen ging onderuit in de finale en zag zijn Nederlandse rivaal en vriend solo de derde overwinning op rij binnenhalen in 'De Hel van het Noorden'.

In de slotfase van de loodzware klassieker bleven Pogacar en Van der Poel samen over, na een eerdere schifting op de kasseien van het Bos van Wallers en meerdere aanvallen in de daaropvolgende stroken. Maar op de negende kasseistrook ging het mis voor Pogacar.

In een scherpe bocht miste hij de lijn, schoot het gras in en kwam ten val. "Ik volgde een motorrijder en zag de bocht pas laat", legde hij na afloop uit. "Daarna liep mijn rem aan en dat ging in mijn hoofd zitten. Toen brak ik."

Mathieu van der Poel ongenaakbaar

Op dat moment sloeg Van der Poel zijn slag. De Nederlander, die op dat moment al ijzersterk koerste, greep zijn kans en reed solo naar zijn derde opeenvolgende overwinning in Roubaix. Pogacar probeerde nog terug te keren, maar kwam niet meer dichter op de koploper en wisselde uiteindelijk ook nog van fiets.

Het verschil, dat lang rond de twintig seconden schommelde, liep verder op richting de streep. "Ik zie je bij de Tour de France", riep Pogacar bij het passeren van de finish, met een knipoog richting Van der Poel. De Nederlander was na afloop juist vooral bezig met het bizarre incident, waarbij een toeschouwer een bidon in zijn gezicht gooide.

'Als ik een kind was, dan zou hij mijn idool zijn'

De Sloveen, die vorig weekend nog de Ronde van Vlaanderen won, maakte dit jaar zijn debuut in Parijs-Roubaix. Ondanks het bittere einde was hij zichtbaar onder de indruk van het parcours én zijn tegenstander. "Er zijn geen excuses. Hij was vandaag de sterkste", zei hij eerlijk. "Als ik een kind was, dan zou hij mijn idool zijn", doelt Pogacar op Van der Poel, die eens te meer zijn klasse onderstreepte.

Voor Pogacar wacht nu een korte pauze in het wegprogramma, waarna hij zich voorbereidt op de Tour de France. Van der Poel daarentegen gaf aan voorlopig geen wegwedstrijden meer te rijden. Hun volgende grote treffen lijkt daarmee pas in juli te volgen, wanneer de strijd tussen de supersterren ongetwijfeld opnieuw losbarst.