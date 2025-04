Buitenlandse media woedend na aanval op Mathieu van der Poel: 'Dit is poging tot doodslag'

Mathieu van der Poel won zondag voor de derde keer op rij de legendarische koers Parijs-Roubaix, maar zijn zege werd overschaduwd door een opmerkelijk incident. Buitenlandse media richten zich vooral op het moment waarop de Nederlander door een toeschouwer met een volle bidon in het gezicht werd geraakt.

The Athletic sprak van een 'poging tot doodslag' en citeerde Van der Poel, die op de persconferentie aangaf dat het voelde alsof er een steen in zijn gezicht werd gegooid. De Amerikaanse sportsite benadrukte dat het om een volle fles ging en dat de impact ernstig had kunnen zijn. Ook wees het medium erop dat Van der Poel eerder doelwit was van ontoelaatbaar gedrag van toeschouwers, zoals vorig jaar toen iemand een petje naar zijn wiel gooide.

Het Franse L'Équipe noemde de actie 'onacceptabel' en meldde dat Van der Poel juridische stappen wil ondernemen tegen de dader. "Het voelde alsof ik met een steen werd geraakt", zei hij volgens de Franse krant. "Dit is niet zomaar bier gooien, dit is iets heel anders."

Ooggetuigen in België

Ook in België krijgt het incident volop aandacht. Het Nieuwsblad sprak met een ooggetuige die zich recht tegenover de plek van het voorval bevond. Hij zag een groepje luidruchtige jongeren arriveren en kreeg direct het gevoel dat het mis zou gaan. Uit voorzorg maakte hij foto's van de groep, die inmiddels zijn gedeeld met het team van Van der Poel.

Het Laatste Nieuws zag dat Van der Poel op dat moment aan een solo bezig was richting de overwinning. De krant toonde beelden waarop duidelijk te zien is dat de bidon vol op het gezicht van de Nederlander terechtkomt. De koerswinnaar bleef overeind, maar reageerde na afloop furieus: "Hier moet iets tegen gebeuren. Dit is niet goed te praten", aldus Van der Poel.

'Aanval die gelukkig geen invloed had op de uitslag'

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport omschreef het voorval als 'een aanval die gelukkig geen invloed had op de uitslag'. Van der Poel kreeg volgens hen een gele waterfles vol in het gezicht, maar bleef koelbloedig en reed indrukwekkend door naar zijn derde opeenvolgende zege.

Volgens het Spaanse AS Sport was Van der Poel na afloop woedend en strijdvaardig. Hij benadrukte dat, mocht de UCI geen actie ondernemen, zijn team de dader alsnog zal aanklagen. "Dit laten we niet passeren", stelde de Nederlander.

'Geniet gewoon van de koers!'

Op sociale media werden de beelden massaal gedeeld. Prominente wielerfiguren als de Belg Sven Nys en Thijs Zonneveld riepen op tot stevige maatregelen. Zonneveld was glashelder in zijn oproep: 'Identificeren, aanhouden en vervolgen. Enige oplossing om dit soort debiliteit uit de koers te houden.'

Van der Poel zijn ploeg Alpecin-Deceuninck sprak van een criminele daad en pleitte eveneens voor vervolging van de dader. Ook de ploeg van zijn rivaal Wout van Aert, Visma | Lease a Bike, liet zich duidelijk uit op sociale media: 'Stop onmiddellijk met het gooien van voorwerpen naar renners die alles geven. Geniet gewoon van de schoonheid van de koers!'