De man die de finish van de 17e etappe van de Tour de France verstoorde heeft te horen gekregen welke boete en schorsing hij krijgt. De poitie greep die dag net op tijd in, anders was het een enorme chaos geworden bij de massasprint.

Een man die was gehuld in het wielershirt van de ploeg AG2R Decathlon maakte zich los uit het publiek en werkte zichzelf plus een fiets over de dranghekken. Vervolgens wilde hij naar de eindstreep fietsen.

Achter hem stormden de topsprinters van het peloton op hem af. Volgens diverse media werd de man met een harde beuk van zijn fiets gegooid door de politie en tegen het hek gewerkt. Daar voorkwamen collega's een grote ramp.

Schadevergoeding

Volgens Cycling Weekly heeft de man inmdiddels gehoord hoe hij wordt getraft. Hij mag vijf jaar lang in Frankrijk geen plek bezoeken waar profsport wordt bedreven. De 31-jarige man uit het Franse Montélimar moet ook 500 euro betalen aan de politie-agent die ten val kwam in een poging om de onverlaat tot stoppen te brengen.

Persbureau AFP meldt dat de man is veroordeeld 'vanwege het onrechtmatig betreden van een locatie waar een sportevenement werd gehouden en van het verstoren van de competitie. Ook weigerde hij mee te werken met de autoriteiten en viel hij een agent aan." Het bureau meldt dat de man al driemaal eerder is veroordeeld voor soortgelijke incidenten.

'Ik ga winnen'

Op social media zijn video's te zien van de man, die vermoedelijk zijn gefilmd door de telefoon van een vriend. Hij zegt in de video's dat het zijn doel is om als eerste over de streep te komen, dus nog voor het peloton. Hij zegt: "Die gast daar denkt dat hij als eerste over de meet komt. Maar die wielrenner weet niet dat er hiet achter het hek een gast met een fiets is die deze race echt gaat winnen. Wallah, ik ga deze wedstrijd winnen."

Want achter het tafereel kwamen de sprinters op volle snelheid op de finish af. Als de man daar nog had gereden, waren groenetruidrager Jonathan Milan en zijn concurrenten vol op 'm geklapt. Als de actie van de politie iets later was geweest, hadden de man én zijn fiets midden op de finishstraat gereden en waren de profrenners er overheen gedenderd.