Michael Boogerd was tot vrijdag 25 juli 2025 de enige Nederlander die wist te winnen op La Plagne in de Tour de France. Thymen Arensman volgde hem op na een schitterende solo. De oud-wielrenner maakte het van dichtbij mee als analist, terwijl hij ook zelf de iconische berg weer beklom. Daar zag hij enorm af.

"Ik ben één keer terug geweest in 2012, met mijn zoon Mikai. Toen die heel klein was. Of ja klein, hij was 12, maar toen was hij nog een klein mannetje natuurlijk. Toen reden we La Plagne op met zijn tweeën. Dat was een gezellige dag. En vandaag heb ik hem nog een keer met hem opgereden", vertelt hij in De Avondetappe.

Op beelden is te zien hoe Boogerd senior het zwaar heeft. Hij wordt gelost en speelt nog erger vals dan Lenny Martinez. In plaats van een plakbidon zoals de Fransman, kiest Boogerd ervoor om zelfs een heel stuk aan de auto te hangen: "Breng me terug naar mijn zoon."

'Poppenkast'

"Mijn vader moest al passen zeg, ongelofelijk", lacht Mikai wanneer de cameraman hem voorbij rijdt. Ondertussen tikt hij nog een biertje weg op de fiets. Wanneer NOS-verslaggever Jeroen Stomphorst het duo met de auto passeert, roept Boogerd senior: R"ijden jullie lekker door, kan ik stoppen met die poppenkast."

Uiteindelijk komen de vader en zoon succesvol boven. "Ik vind het leuk dat we dat samen kunnen doen. Zeker voor een jonge gast die van fietsen houdt. Dan is het geweldig om zo’n Tourcol op te rijden tussen het publiek. En we mochten zelfs over de finish. Daar staan wij niet bij stil als renner, omdat je dat een miljoen keer hebt gedaan. Het is sowieso leuk om leuke dingen met je kinderen te doen, en dit is voor mij wel heel bijzonder."

Eigen ervaring op La Plagne

In 2002 kwam Boogerd alleen boven op het skioord. Dione de Graaff wil weten wat hij er nog van weet. "Die euforie. Echt een gevoel wat je iedereen zou gunnen, zelfs je grootste vijand. Voor mij was dit waarschijnlijk het hoogst haalbare. Dat voelde zo lekker, zo heerlijk", weet Boogerd nog.

"Dat is misschien zoals de winnende in de WK-finale", wijst hij naar oud-voetballer Jan Vertonghen, die ook aan tafel zat. "Ik zou het niet weten", lacht hij. "Maar dat moet zo geweldig zijn", gaat Boogerd verder. "Dat was dit voor mij ook." Toch hield hij er ook een naar gevoel aan over, in de zwaardere stukken van La Plagne. Toen ik daar vandaag reed, kwam dat weer ineens heel erg terug. Dat gevecht in je kop. Dat gevoel kwam ook terug heel erg."

