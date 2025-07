Het lekte zaterdag in de voorlaatste etappe van de Tour de France. De hemelpoorten stond open en dat zorgde voor spekgladde wegen. De Spaanse kampioen Ivan Romeo viel het hardst. Maar de renner van Movistar gaf niet op en bikkelde zich naar de finish.

Onder erbarmelijke omstandigheden ging het peloton naar Pontarlier. Romeo was één van de dertien renners in de kopgroep. In de slotfase van de rit wilde hij een bocht aansnijden, maar zijn voorwiel schoof weg en de Spanjaard kwam gruwelijk hard ten val. Romeo schoof over de grond, botste tegen de stoeprand en gleed nog enkele meters verder.

De Spaans kampioen stond snel meer op, maar dat was puur om de pijn eruit te lopen. Uiteindelijk boog hij zich over een barrier om even bij te komen. Romeo kwam uiteindelijk op ruim 22 minuten van ritwinnaar Kaden Groves binnen, terwijl ze dus samen in de kopgroep zaten.

🚴🇫🇷 | Het is megaglad door de regen, zo blijkt ook in een van de bochten. Een aantal renners schuift lelijk onderuit. Laten we hopen dat de schade meevalt.. ☔️🧊 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/C1QKgNheMr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 26, 2025

Gevolgen valpartij Romeo

Bij de finish werd hij getroost door zijn familieleden, waarna hij zich ongetwijfeld in een ambulance heeft gehesen. Later op zaterdag liet Romeo via sociale media van zich horen. 'Bedankt allemaal voor de berichten. Alles ging perfect, maar dat is ook fietsen', zei hij met gevoel voor understatement.

Ook toonde hij de gevolgen van zijn val. Romeo's rechterkant is zowat volledig ingepakt. Toch kon er nog een duimpje vanaf, zo is op de foto's te zien. De 21-jarige Spanjaard zal het zondag zwaar krijgen in de laatste etappe naar Parijs. Die wordt traditioneel afgesloten op de Champs-Élysées, maar ondertussen moet ook nog drie keer de Montmartre (1,1 km à 5,9%) worden beklommen. Dat wordt een pittige opgave voor Romeo.

Gracias a todos por los mensajes❤️



Iba todo perfecto, pero esto también es el ciclismo.

Aprender y seguir adelante



Volveremos💙 @SprintCycling | @Movistar_Team pic.twitter.com/xhqKwOoU4C — Iván Romeo (@ivanromeo_03) July 26, 2025

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.