La Plagne kan volgens Michael Boogerd langzaam worden omgedoopt tot 'Nederlandse berg'. Die eer is nu nog weggelegd aan Alpe d'Huez, maar na de winst van Thymen Arensman op vrijdag in de Tour de France maakt het andere skioord ook een grote kans. Boogerd won in 2002 zelf al op La Plagne.

"Wat een middag hebben wij beleefd. Michael, je opvolger is Thymen Arensman", grijnst presentator Jeroen Stomphorst bij de analyse op de NOS. "Ja, echt bizar. Ik ben er gewoon een beetje emo van. Ik moest echt effe slikken. Ik dacht: het gaat toch niet gebeuren dat ze (Vingegaard en Pogacar, red.) hem pakken. Zo verdiend", constateert Boogerd.

Dan vliegen beelden voorbij van een huilende Arensman, die afgepeigerd tegen de boarding zit op La Plagne. "Heerlijk, dit is toch geweldig", vindt Boogerd. "Dit is een thriller. Als je als enige die mannen kan volgen en twee, drie keer aanvalt, dan je moet het maar durven. Dit is hoog niveau wielrennen. Echt schitterend. Geen woorden voor."

Winst op Vingegaard en Pogacar

Arensman had geluk dat Jonas Vingegaard alleen naar Tadej Pogacar keek, en andersom. Hun aanval op de Nederlander kwam te laat. "Hij voelde het moment heel goed aan", analyseert de winnaar van 2002. "Je ziet dat hij super was vandaag, hij kon een hele grote versnelling trappen. Chapeau. Echt een hoogwaardige overwinning."

Boogerd denkt dat Vingegaard zal balen, omdat zijn aanval te laat kwam. "Maar je mag nu best een beetje chauvinistisch zijn", vindt de analist. "Op de manier hoe Arensman reed, kan je niet zeggen dat hij het cadeau heeft gekregen."

Minimale voorsprong

In de slotfase werd het toch nog spannend voor Arensman, in de slotkilometer verdedigde hij een voorsprong van een paar seconden. Maar niet alleen de renner van INEOS had het benauwd. "Hier hield ik het echt niet meer", vertelt Boogerd wanneer de beelden van de laatste honderden meters voorbij flitsen. "Ik wou bij wijze van spreken die Duitser (Florian Lipowitz, red.) van zijn fiets steken", grapt hij.

De laatste meters waren volgens Boogerd het mooist. "Dit is genieten geblazen, want hier voelt hij het zelf ook. Dan weet je het, dan is het binnen. Dat is zo’n heerlijk moment", spreekt hij uit eigen ervaring. "We hebben een nieuwe Nederlandse berg. Vijf aankomsten (ooit, red.), twee keer (wint, red.) een Nederlander. Alpe d’Huez moet vrezen", zegt Boogerd gekscherend.

Speciale Tour voor Arensman

Voor Arensman was het nummer 2, nadat hij vorige week de rit naar Superbagnères won in de Pyreneeën. "Een etappe winnen in de Tour de France is al heel speciaal. Een bergrit winnen is nóg specialer. Maar als je twee mooie bergritten wint… ja dat is heerlijk. Hier moet hij zo van gaan genieten, en dit moet hem een boost geven."

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.