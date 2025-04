Dit is Remco Evenepoel: topwielrenner was groot talent bij PSV en ontplofte na opmerking over jeugdliefde Oumi Rayane

Wat goed is komt snel, heel snel in het geval van Remco Evenepoel. De Belgische wielrenner is pas 25 jaar, maar heeft een prijzenkast die al hoort bij een van de beste renners van deze eeuw. En terwijl de man die al bijna zijn hele leven gelukkig is met dezelfde vrouw bijna doorbrak in een andere mondiale sport.

De kleine Remco begon namelijk als voetballer. Eerst bij het Belgische RSC Anderlecht, maar in Nederland speelde hij ook jarenlang bij PSV. Dat deed hij van zijn elfde tot en zijn veertiende. Van een doorbraak kwam het, hoewel hij er aanvoerder was, niet in Nederland.

Zijn moeder was ziek, waardoor de jonge Evenepoel weer in België wilde voetballen. Na een veelbelovende start schopte hij het tot de Belgische jeugdelftallen, maar een doorbraak bleef uit. Evenepoel stopte uiteindelijk als 17-jarige met voetbal.

Wereldberoemd als tiener

Toch werd hij als tiener wereldberoemd. De zoon van oud-prof Patrick bleek bijzonder veel aanleg te hebben voor wielrennen. In 2018 won hij het WK tijdrijden en de wegwedstrijd bij de junioren. Het bleek een eerste waarschuwing voor de wereldtopper in wording.

Dit is de vriendin van Mathieu van der Poel: Roxanne Bertels onder indruk van berucht hotelincident en verslaafd aan pilates Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na veel races?

Gigantische prijzenkast

Inmiddels is zijn prijzenkast gigantisch. Tel maar mee: winnaar van de Ronde van Spanje, wereldkampioen op de weg, tweemaal wereldkampioen tijdrijden, twee keer Luik-Bastenanken-Luik en drie keer Clásica San Sebastián. Afgelopen zomer bekroonde hij zijn topjaren met misschien wel de mooiste prijs voor een wielrenner: goud op de Spelen. Hij won zowel de tijdrit als de wegwedstrijd op imponerende wijze. Hij is de enige man die ooit deze dubbel pakte.

Rel rond Belgische topwielrenner krijgt staartje: familie dreigt met juridische stappen Het is behoorlijk onrustig rond Remco Evenepoel. De Belgische wielrenner reageerde maandag woedend op uitspraken van een sportjournalist over de familie van zijn vrouw Oumi Rayane. Ondertussen hebben hij en zijn geliefde ook te maken met racistische opmerkingen en de familie van de renner geeft aan dat er mogelijk juridische stappen gaan volgen.

Al op 22-jarige leeftijd getrouwd

Wie al die grote successen van dichtbij meemaakte, is Evenepoels geliefde. In 2022 trouwde de renner met zijn leeftijdsgenote Oumi Rayane, met wie hij in 2017 een relatie kreeg. Wie niet beter weet, zou denken dat er nooit sprake is geweest van een breuk. Drie jaar voor het huwelijk ging het stel echter uit elkaar. Niet vanwege ruzie, maar vanwege de stormachtige ontwikkeling van Evenepoel als wielrenner. "Zij wil nog studeren en het zou echt moeilijk worden. We gaan als vrienden uit elkaar en blijven contact houden."

Dat laatste bleek zeker waar, want inmiddels zijn ze al drie jaar gelukkig getrouwd. Evenepoel kwam door zijn Oumi ook in aanraking met de Islam en haalt veel kracht uit het geloof. Bijvoorbeeld toen hij na een zwaar trainingsongeval eind 2024 veel moest revalideren. "We hebben samen heel veel gebeden en zullen dat nog vaak doen", schreef de Belg destijds op Instagram.

Woedende Remco Evenepoel haalt uit

Zijn vrouw zit in het hart van de fietsende Belg en hij pikt het dus niet als er iets over haar gezegd wordt wat de renner niet aanstaat. Dat bleek eind april wel, toen Evenepoel verwoestend uithaalde na opvallende uitspraken van de Belgische journalist Ruben Van Gucht. Hij claimde dat de wielrenner voor de familie van zijn vrouw zou zorgen. Een leugen, volgens Evenepoel.

Belgische toprenner over de rooie in rel rond 'absurde uitspraken': 'Dit is complete onzin' De Belgische wielerwereld is sinds maandagavond plots in rep en roer. Topwielrenner Remco Evenepoel heeft in een uitgebreid statement uitgehaald naar sportjournalist Ruben Van Gucht. De journalist deelde dat Evenepoel voor de familie van zijn vrouw zorgde. Dit viel totaal in het verkeerde keelgat.

"Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit." De journalist was niet de enige die zich negatief uitliet over het koppel, want de familie van Evenepoel dreigde in dezelfde periode met juridische stappen na racistische berichten op Facebook.

Vrouw van Belgische topwielrenner blikt terug op zware periode: 'Dieptepunten nog dieper' Wielrenner Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane hebben een zware periode achter de rug. De 25-jarige Belg klapte in december tijdens een training op een openstaande autodeur en brak van alles. 'De afgelopen maanden waren zowel fysiek als mentaal heel zwaar.'

Ook veel pech in 2024

Ook voor 2025 heeft Evenepoel grootste plannen. Hij hoopt wederom op een topklassering in de Tour de France, nadat hij in 2024 debuteerde met een derde plaats. Mocht hij net zoveel succes hebben als vorig jaar, dan is het seizoen van Evenepoel geslaagd. Al hoopt hij ongetwijfeld op wat minder fysieke dreunen.

In het voorjaar van 2024 viel hij immers hard in het ravijn tijdens de Ronde van het Baskenland en vlak voor de jaarwisseling liep hij een ernstig trainingsongeluk op toen hij vol op een autodeur klapte. Hij moest daardoor maanden revalideren. Al met al leverde 2024 hem ontelbare prijzen, maar ook vele botbreuken en mentale worstelingen op.