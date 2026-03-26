Tadej Pogacar zorgde voor weer een nieuwe naam op zijn toch al zo uitpuilende palmares door de winst in Milaan-Sanremo te grijpen. Extra bijzonder werd dat door het feit dat zijn fiets deels gebroken was. Maar daar wil oud-prof Tom Dumoulin niks van weten.

Het waren opmerkelijke beelden tijdens de klassieker Milaan-Sanremo. Met nog 33 kilometer te gaan, kwam Tadej Pogacar, nota bene uit zichzelf, ten val vlak voor de Cipressa. Uiteindelijk maakte dat niks uit voor de Sloveense alleswinnaar, daar hij alsnog als eerste over de finish kwam. Achteraf bleek zelfs dat het frame van zijn fiets bij de valpartij was gebroken, wat de zege nog meer bijzonder maakt. Echter denkt niet iedereen dat die mythe echt gebeurd is.

Kapot frame

In de NOS Wielerpodcast wordt de overwinning van Pogi nogmaals nabesproken. Als presentator Andries Lamain begint over het kapotte frame van de viervoudig Tour de France-winnaar, reageert analist Tom Dumoulin stellig. "Dat ga ik meteen even de kop indrukken. Als dat frame of die fiets echt kapot was, had hij er niet op kunnen fietsen", meent de winnaar van de Giro d'Italia in 2017.

'Mythificering'

"Wellicht heeft er een krasje gezeten op de lak. En misschien was er ook nog iets van een stukje carbon uit", vervolgt Dumoulin zijn betoog. "Maar dit is mythificering." Op een kapotte fiets is het nou eenmaal moeilijk rijden, waardoor de kans klein lijkt dat zijn stalen ros er daadwerkelijk zo slecht aan toe was, als de mechanicien van Pogacar direct na de wedstrijd liet optekenen.

"Die rem heeft niet aangelopen, echt niet", licht de oud-renner uit Maastricht toe. "En die fiets was niet zodanig kapot dat het invloed had op zijn manier van rijden of zijn gevoel op de fiets. Anders had hij niet kunnen winnen", besluit de 35-jarige Dumoulin.

Mike Teunissen

Ook Mike Teunissen, die deelnam in Milaan-Sanremo en als veertiende eindigde, vraagt zich af hoe echt het verhaal nou eigenlijk is. Hij is te gast in de podcast. "Hij moet zijn fiets even opschuren en dan wil ik wel zien hoe die fiets er dan uit ziet. Waarschijnlijk is het dan gewoon weer allemaal één geheel", aldus Teunissen met een knipoog.