Dolgelukkige Olav Kooij na ritzege in Giro: 'Dit was de overwinning waar ik naar zocht'

Olav Kooij boekte in de negende etappe van de Ronde van Italië zijn eerste overwinning in een grote ronde. In Napels klopte hij in de massasprint Jonathan Milan door hem vlak voor de streep voor bij te gaan. Een prachtige mijlpaal voor het Nederlandse toptalent.

"Dit is waar we als team mee bezig waren, om een etappezege te behalen", vertelde Kooij na zijn overwinning. "De eerste twee sprints gingen niet perfect deze Giro. Vandaag hebben we er voor moeten vechten, het was een zware finale. We wisten helemaal niet zeker of het een sprint zou worden, maar dankzij de ploeg kon ik in de positie komen om voor de ritzege te sprinten."

'Dit was degene waar ik over droomde'

Het goede werk van Visma | Lease a Bike was bijzonder knap te noemen, omdat het team al twee renners heeft zien uitvallen. “We wisten dat we moesten improviseren, zeker in de slotkilometer. Normaal heb je met Christophe (sprintaantrekker Laporte, red.) iemand die je bijna zeker in een goede positie afzet. We hadden vandaag niet één duidelijk plan. We wilden vooral kijken hoe de race zou verlopen en hoe wij daar het beste op konden inspelen om mij in een goede positie te brengen."

Met de overwinning in Napels zet Kooij de volgende stap als toptalent in de sprint. “Dit was de stap waar ik naar aan het zoeken was, de eerste ritzege in mijn eerste grote ronde”, aldus de trotse Nederlander. “Ik had al best wat overwinningen op mijn naam staan, maar dit was degene waar ik over droomde.”

'Ik wist zeker dat hij de etappe ging winnen'

Door het wegvallen van sprintaantrekker Christophe Laporte werd er een belangrijke rol weggelegd voor Tim van Dijke. De Nederlander deed uitstekend werk, maar zag dat de zege bijna naar een andere renner ging. "Triest voor Jhonatan Narváez, het was echt een sterke poging van hem", begint Van Dijke na afloop van de etappe. "Ik zat alleen met Olav en kon hem gelukkig naar voren brengen. Daar moest ik echt diep voor gaan."

Van Dijke zag van dichtbij dat zijn sprinter in goede doen was, ondanks het uitvallen van twee renners in het team hield hij hoop. "Ik zei gisteren al dat ik zeker wist dat hij een etappe ging winnen. Ik ben echt trots dat het gelukt is."

Bedankje richting Pogacar

"Ongelooflijk, echt. Het hele team heeft hiervoor gereden", kijkt Visma | Leasea Bike-Ploegleider Marc Reef trots terug. "We wisten dat het zwaar zou worden en we missen een paar renners. We zijn kalm gebleven en hebben Olav goed voorin gehouden. Hij had zelf wat twijfels tijdens de etappe, maar de hele groep geloofde in hem. Dat betaalt zich uit. Hij moest even herstellen na zijn val, maar hij doet het nu. En daar mogen we trots op zijn."

Lange tijd leek het erop dat het peloton te laat zou komen om Jhonatan Narváez terug te pakken. De renner van INEOS Grenadiers zag zijn overwinning in rook opgaan met nog enkele meters tot de streep. "We mogen blij zijn met Pogacar, omdat hij in de slotkilometer nog een beurt doet", aldus Reef. Dankzij een goede beurt van de rozetruidrager werd Kooij alsnog in staat gesteld om voor de zege te sprinten. De Sloveen mag dus worden bedankt namens de Nederlandse ploeg.