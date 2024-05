Olav Kooij slaat toe in Giro d'Italia: na bloedstollende finale pakt toptalent eerste ritzege in grote ronde

Olav Kooij heeft de negende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In de overgangsetappe naar Napels was de Nederlander de sterkste in de massasprint. Enkele renners probeerden nog in de finale om de snelle mannen te verrassen, maar zij hielden niet stand. Visma | Lease a Bike boekt dankzij Kooij de eerste ritzege van deze Giro.

Op voorhand werd een boeiende openingsfase voorspeld met de strijd voor de vlucht van de dag. Toch werd snel duidelijk dat dit vandaag niet het geval was. Twee renners van T eam Polti Kometa kozen voor de aanval, maar zagen tot hun verbazing dat verder niemand interesse had in de vlucht. Mirco Maestri en Andrea Pietrobon zagen hun voorspong snel oplopen tot drie minuten, nadat zij toestemming kregen van het peloton kregen.

Sprintersploegen houden controle

Alpecin-Deceuninck nam in het peloton de achtervolging op zich, om de kansen voor hun sprinter Kaden Groves in leven te houden. Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team) was niet tevreden met de situatie en besloot tot de aanval over te gaan. Hij kreeg een aantal renners mee, maar al snel werden zij ingerekend door de ploeg van Groves.

De voorsprong van de twee vluchters stabiliseerde tussen de twee en drie minuten door de controle vanuit Alpecin-Deceunick. Tim Merlier won achter de vluchters de eerste tussensprint voor Jonathan Milan, Olav Kooij. Bij de tweede sprint voor het puntenklassement spurtte Kaden Groves naar de resterende punten door Merlier te verslaan.

Profiel van de negende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Geraint Thomas onderuit

Deze etappe werd eens te meer duidelijk dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Zelfs in simpele rit als vandaag moeten de renners blijven opletten. Zo ondervond ook Geraint Thomas die samen met Maximilian Schachmann onderuit ging. De nummer drie van het algemeen klassement kon zijn weg gelukkig wel vervolgen, doordat de schade mee lijkt te vallen.

🚴🇮🇹 | Altijd blijven opletten.. Geraint Thomas komt ten val in deze tot nu toe bijna slaapverwekkende etappe. Het lijkt gelukkig mee te vallen 🤞​🤞​ #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Jq9yqXcz8I — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2024

Tegenaanval in heuvelachtige finale

Bij het ingaan van de laatste 40 kilometer bedroeg de voorsprong van de twee vluchters nog één minuut. Terwijl het peloton langzaam maar zeker dichterbij de kopgroep kwam ging Julian Alaphilippe als eerste in de aanval op 27 kilometer van de finsh. De Fransman kreeg al snel Nicola Conci met zich mee. Nadat steeds meer renners zich aansloten bij de oorspronkelijke twee vluchters, besloot Alaphilippe voor de tweede keer te versnellen. Hij kreeg deze keer landgenoot Ewan Costiou met zich mee.

Achter de twee Fransen werden de achtervolgers opgeslokt door het peloton. Het tweetal aan de leiding kreeg ook niet veel ruimte van het achtervolgende peloton, waardoor de voorsprong niet groter werd dan 30 seconden. Met nog acht kilometer te gaan springt Jhonatan Narváez met een explosieve aanval binnen een mum van tijd naar Alapahilippe die als enige stand wist te houden. De winnaar van de openingsrit kon enige tijd voor het peloton uitblijven, maar werd vlak voor de streep alsnog gegrepen.

Olav Kooij wint in Napels

Vooral Lidl-Trek nam in de slotfase veel werk op zich om Narváez terug te pakken voor hun kopman Jonathan Milan. In een finale met veel bochten zagen we zelfs rozetruidrager Tadej Pogacar een flink stuk op kop rijden voor zijn ploeggenoot Juan Sebastián Molano. Vervolgens ging Milan als eerste aan, en passeerde hij Narváez met de streep in het zicht.

Dit is Olav Kooij: in sprinter veranderde schaatser, die Van der Poel kan volgen en in Giro meteen een etappe pakt Olav Kooij rijdt met de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde. De sprinter krijgt de volledige steun van zijn ploeg Visma | Lease a Bike en moet het grote doel, ritzeges, gaan realiseren. Dat lukte in etappe negen. Dit voorjaar liet hij al zien over goede benen te beschikken in de sprint, maar de 22-jarige renner kan ook zeker een heuveltje over.

De Italiaanse sprinter leek lange tijd op weg naar zijn tweede ritzege, maar op de streep zag hij Olav Kooij met een waanzinnige sprint hem voorbijstreven. De Nederlander versloeg niet alleen de paarse truidrager Milan, maar ook Molano die het podium completeerde. Kooij behaalt in Napels zijn eerste ritzege in een grote ronde en bezorgt tegelijkertijd Visma | Lease Bike de eerste overwinning in deze Giro.

🚴🇮🇹 | Geen Jhonatan Narváez, geen Jonathan Milan! Nee, het is Olav Kooij die wint! Zijn eerste etappezege in een grote ronde! ​👏​​👏​ #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FIjgmOqfBv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2024

Eerste rustdag van de Giro

Na het volbrengen van de eerste negen etappes krijgen de renners op maandag een welverdiende rustdag in Italië. De openingsweek van deze Giro wordt vooral herinnert aan de dominantie van Pogacar, die na de tweede etappe aan de leiding ging in het algemeen klassement. Bovendien won de Sloveen al drie ritzeges, en heeft hij een straatlengte voorsprong op zijn naaste belager Daniél Felipe Martinez.

Voor Nederlands succes moeten we helaas nog even afwachten, hopelijk kan daar na de rustdag verandering in komen. Dinsdag krijgt het peloton direct na de rustdag een pittige bergetappe voor de kiezen. Vanuit Pompeï vertrekken de renners richting de finish op de zware slotklim van eerste categorie, de Bocca della Selva.

Daguitslag etappe 9

Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 4:44:22 Jonathan Milan Lidl - Trek zt. Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates zt. Alberto Dainese Tudor Pro Cycling Team zt. Danny van Poppel BORA - hansgrohe zt. Madis Mihkels Intermarché - Wanty zt. Kaden Groves Alpecin - Deceuninck zt. Andrea Vendrame Decathlon AG2R La Mondiale Team zt. Davide Ballerini Astana Qazaqstan Team zt. Max Kanter Astana Qazaqstan Team zt.

Algemeen klassement na etappe 9

