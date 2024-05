Dit is Olav Kooij: in sprinter veranderde schaatser, die Van der Poel kan volgen en in Giro meteen een etappe pakt

Olav Kooij rijdt met de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde. De sprinter krijgt de volledige steun van zijn ploeg Visma | Lease a Bike en moet het grote doel, ritzeges, gaan realiseren. Dat lukte in etappe negen. Dit voorjaar liet hij al zien over goede benen te beschikken in de sprint, maar de 22-jarige renner kan ook zeker een heuveltje over.

In zijn jongere jaren heerst er bij Kooij een tweestrijd: in de winter wil hij schaatsen en in de zomer wil hij fietsen. Als schaatser was hij een talent op de langebaan. Zo deed hij mee aan de Nederlandse kampioenschappen voor junioren. "Pas toen ik 17 was en junior werd dacht ik: als er een goede beloftenploeg komt, dan wil ik volledig voor het fietsen gaan", vertelde Kooij aan het Algemeen Dagblad.

Volle bak op de fiets

Vanaf 2020 rijdt Kooij in het geel-zwart van toenmalig Jumbo-Visma en nu Visma | Lease a Bike. Dat deed hij eerst bij de beloftenploeg van het team. Hij maakte zijn debuut in de Ster van Zwolle en was daar dichtbij de zege. Alleen David Dekker, die ook start in de Giro, was hem net te snel af.

Vanaf dat moment ontwikkelt Kooij zich tot de sprinter die hij vandaag de dag is. In steeds grotere rondes mag hij het laten zien en telkens eindigt hij hoog in de etappes die op een sprint uitlopen. Zo wint hij in 2021 twee etappes in de Ronde van Kroatië en een jaar later wint hij de openingsritten in Hongarije, Polen en Denemarken. Ook blijft hij grote namen als Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen voor tijdens de sprint in Münster.

Olav Kooij blijft Jasper Philipsen voor en wint de Münsterland Giro van 2022 © Getty Images

Doorbraak

2023 wordt het jaar dat Kooij zich echt laat zien aan de wielerwereld. In Parijs-Nice wint hij de vijfde etappe en ook in Polen is hij weer succesvol. Tijdens de Ronde van Groot-Brittanië rijgt hij de ritzeges aaneen en wint hij bovendien het puntenklassement.

Contractsituatie

Ondertussen staan de ploegen voor Kooij in de rij, omdat er getwijfeld wordt aan zijn kansen bij Visma. Het wordt een hele soap en het lijkt erop dat Kooij na drie jaar de geel-zwarte duer achter zich dicht doet. Zijn collega's wensen hem zelfs al succes bij zijn volgende stap, als de ploeg er toch met hem uitkomt. Het levert dit grappige filmpje op, waarin duidelijk wordt dat Kooij langer bij het team blijft.

Meer dan een sprinter

Kooij gaat daarna verder met waar hij mee bezig was. Tijdens het EK van 2023, dat in Drenthe gehouden wordt, pakte hij een knappe bronzen plak, achter ploeggenoten Cristophe Laporte en Wout van Aert.

Tijdens dit EK laat Kooij zien meer dan alleen een sprinter te zijn: hij kan ook een heuveltje over. Dit maakt hem een gevaarlijke man in de voorjaarsklassiekers, want als je Laporte, Van Aert en ook Mathieu van der Poel kan volgen, dan ben je een renner om rekening mee te houden.

Olav Kooij (r) staat op het podium van het EK in 2023 naast ploeggenoten Wout van Aert en Christophe Laporte © Getty Images

Dit jaar eindigde Kooij als veertiende tijdens Milaan-San Remo. Een knappe prestatie van de pas 22-jarige Nederlander, die maar een half minuut achter de groep met de grote namen zoals Van der Poel, Tom Pidcock en winnaar Philipsen eindigde.

Giro d'Italia

Tijdens deze editie van de Giro d'Italia maakt Kooij zijn debuut in een grote ronde. Zijn ploeg sukkelt dit jaar wat met de vorm en door het wegvallen van Wout van Aert wordt er nu vooral naar hem gekeken om voor de dagzeges te zorgen. Daarvoor heeft hij wel een goed team om zich heen gekregen: Laporte en Tim van Dijke moeten Kooij goed gaan afzetten bij de finish. De Fransman viel al snel uit, maar Van Dijke bracht zijn kopman in etappe negen perfect naar voren. Kooij zette aan en snelde voorbij Jonathan Milan naar zijn eerste zege in een grote ronde.