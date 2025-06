Demi Vollering heeft naast de eindzege gegrepen in de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse kopvrouw van FDJ–SUEZ ging de laatste etappe in met slechts drie seconden achterstand op Marlen Reusser, maar moest na een fel duel haar meerdere erkennen in de Zwitserse. Een ijzersterke aanval van Reusser op negen kilometer van de streep bleek beslissend.

In het begin van de slotrit, die begon en eindigde in Küssnacht, wist Vollering nog een seconde goed te maken bij de eerste tussensprint. Ze reed samen met Reusser, Katarzyna Niewiadoma en Niamh Fisher-Black in een kopgroep van vier richting de finale. Toen Fisher-Black afhaakte, barstte de strijd tussen de drie overige favorieten pas echt los.

'Ze was vandaag gewoon beter'

Het was Reusser die op de laatste beklimming van de Michaelskreuzstrasse haar moment koos. Vollering probeerde nog aan te haken, maar kreeg het gat niet meer dicht. Niewiadoma finishte als tweede op 28 seconden, Vollering werd derde in dezelfde tijd. Daarmee eindigde ze ook als tweede in het eindklassement, op 36 seconden van de Zwitserse.

Een bittere pil voor Vollering, die het hele weekend sterk reed maar haar eerste eindzege van het seizoen nét aan zich voorbij zag gaan. Toch toonde ze na afloop veerkracht en sportiviteit. "Ik gaf alles wat ik had, maar vandaag was Marlen gewoon beter", liet ze weten. "Dit neem ik mee naar de rest van het seizoen."

Gele droom in Tour de France Femmes

Vollering kent hoe dan ook een sterk seizoen. Eerder won ze al overtuigend de Vuelta Femenina en de Ronde van het Baskenland. Ook in de Ronde van Catalonië stond ze op het hoogste podium, al ging dat gepaard met een opvallende reprimande. Na een verboden juichgebaar tijdens de sprint van haar ploeggenote Loes Adegeest, kreeg Vollering een boete en werd ze bestraft met UCI-puntenverlies. "Ik zal het nooit meer doen, of dat ga ik proberen", grapte ze achteraf op Instagram.

Ondanks die kleine domper blijft de moraal hoog. Vollering kijkt alweer vooruit naar de komende doelen, met name de Tour de France Femmes, waar ze vorig jaar als tweede eindigde. Dit seizoen is ze vastberaden om daar een gooi te doen naar het geel. Met haar huidige vorm en indrukwekkende erelijst lijkt die droom zeker nog binnen handbereik.