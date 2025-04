Waarschuwing voor Mathieu van der Poel: ‘Concurrent heeft alle pijlen op Parijs-Roubaix gericht’

Mathieu van der Poel moest afgelopen zondag zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar tijdens de Ronde van Vlaanderen. De twee zijn al jaren aan elkaar gewaagd en leveren steevast spectaculaire duels af. Toch zat het Van der Poel niet mee: hij bleek achteraf niet helemaal fit en kwam ook nog ten val, waardoor hij tijd moest goedmaken. Met het oog op het volgende wielermonument, Parijs-Roubaix, doemt er nog een gevaarlijke tegenstander op: Wout van Aert.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken Ellen Hoog en Naomi van As uitgebreid het sportweekend. Uiteraard komt de Ronde van Vlaanderen aan bod, maar er wordt ook alvast vooruitgeblikt op Parijs-Roubaix, waar volgens Van As Van der Poel zijn ogen goed open moet houden.

Hoogtestage

“Hij is drie weken op hoogtestage geweest”, vertelt Van As over Van Aert. “De conclusie is meestal: als je op hoogtestage bent geweest, ben je de eerste drie dagen na terugkomst best wel goed. Daarna word je wat minder. En twee weken na terugkomst ben je héél goed. Twee weken na terugkomst is precies wanneer Parijs-Roubaix op de planning staat, volgende week.”

Van As is ervan overtuigd: “Van Aert was nu al best wel goed, maar ik denk dat ze alle pijlen hebben gericht op Roubaix. We mogen ervan uitgaan dat hij daar heel goed gaat fietsen.”

Hoog voegt lachend toe: “Hij heeft ook Dwars door Vlaanderen gefietst, maar dat was dus denk ik precies die week dat hij minder goed was.” Ze doelt op het verlies van Team Visma | Lease a Bike, dat zich in de finale liet verrassen door slechts één tegenstander, terwijl ze met drie renners vooraan zaten.

“Van Aert zette net te vroeg de eindsprint in”, legt Van As uit. “Maar de Amerikaan Neilson Powless versloeg hem alsnog. Het was een gek beeld om te zien. Iedereen was verbaasd.”

'Hij gaat het dit weekend goedmaken'

Hoog is desondanks optimistisch over Van Aert: “Jij hebt net uitgelegd dat hij in dat traject zit van die hoogtestage, dus dat hij toen gewoon in zijn mindere fase zat. Hij gaat het dit weekend goedmaken. Dat zijn de woorden van Van As.”

Van As sluit af: “Het is aannemelijk als je dus op hoogtestage bent geweest, dat je twee weken daarna heel goed bent. Het is aannemelijk dat ze alles hebben ingezet op Parijs-Roubaix, dus we gaan het zien.”

