Mathieu van der Poel duikt zonder enige privacy onder iconische douche na winnen Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel liet zondag weer zijn klasse zien door Parijs-Roubaix te winnen. De Nederlander reed de laatste zestig kilometer solo en was dus afgepeigerd toen hij over de streep kwam. Gelukkig voor hem kon hij daarna onder de iconische douche stappen naast de wielerbaan van Roubaix. Daarbij had hij weinig privacy.

Waar er in 2024 echt wel betere douches te koop zijn, bestaat er ook nog zoiets als traditie en dus lijkt het alsof de plek waar de renners zichzelf even kunnen afspoelen na de zware koers rechtstreeks uit de vorige eeuw komt. Zoals gebruikelijk duikt de winnaar daar onder de douche en helaas voor hem kijken tientallen mensen mee hoe hij dat doet.

Van der Poel werd namelijk vergezeld door tientallen cameramannen en fotografen terwijl hij het zweet van zich afspoelde. De renner van Alpecin-Deceuninck leek eventjes te schrikken toen hij de douches binnenkwam, maar dook toch onder het warme water. Voordeel voor hem is dat de hoofdsponsor van zijn ploeg shampoo produceert.

#ParisRoubaix #LesRP

🚨ALERTE INFO :

Mathieu Van der Poel est déjà sous la douche à Roubaix. pic.twitter.com/1tvtZbWSpM — Passion Cyclisme (@PassionCyclism) April 7, 2024

Dikke zoen van vriendin Roxanne

Hoewel Van der Poel nog onder het zweet zat direct na de finish hield dat zijn vriendin Roxanne Bertels niet tegen om hem meteen een zoen te geven na afloop. Bertels stond samen met Melanie Peetermans, de vriendin van Jasper Philipsen naast de finish te wachten. Van der Poel won de klassieker voor het tweede jaar op rij en zijn Belgische ploeggenoot werd net als vorig jaar tweede.

Emotionele Roxanne Bertels schreeuwt haar vriend Mathieu van der Poel naar de winst: 'Held' Mathieu van der Poel wist niet hoe snel hij zondagmiddag zijn vriendin Roxanne Bertels moest zoeken om zijn zege in Parijs-Roubaix te vieren. Dat had ze wel verdiend, want ze was vol emotie toen haar vriend de iconische wielerbaan opreed om voor het tweede jaar op rij de wielerklassieker te winnen. De twee tortelduifjes vielen elkaar al zoenend in de armen.

Wéér de winst

Van der Poel won voor het tweede jaar op rij Parijs-Roubaix en dat is de volgende grote zege voor het Nederlandse fenomeen. De wereldkampioen won vorige week voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen en lijkt op dit moment onverslaanbaar. Volgende week kunnen de Nederlandse wielerfans hem van dichtbij gaan zien, want dan doet hij mee aan de Amstel Gold Race. Die won hij ook al eens eerder: in 2019.