Topwielrenster Demi Vollering werd afgelopen zaterdag op overtuigende wijze Europees kampioen in Frankrijk. Echter had ze een week eerder ook graag de beste van de wereld willen worden in Rwanda. Na afloop van de race op zaterdag onthult Vollering het probleem waar ze tijdens het WK mee kampte.

De opluchting was groot bij Vollering nadat ze als eerste over de finish kwam tijdens het EK. De 28-jarige renster van FDJ-SUEZ kende een wisselvallig seizoen, maar heeft nu toch een mooie trui bemachtigt. Tegenover het Belgische Nieuwsblad vertelde Vollering wat haar strijdplan was in Frankrijk. ''Ik wist dat die lange klim me goed lag en daar wilde ik mijn slag slaan. Het viel allemaal op z’n plaats. Voor die meiden wilde ik het afmaken.'' Hiermee doelt de Europees kampioene op haar Nederlandse ploeggenoten.

'Maandelijks vrouwenprobleem'

Waar tijdens het EK alles op rolletjes liep voor Vollering, was dat een week eerder tijdens het WK in Rwanda anders. Na een loodzware wedstrijd eindigde ze als zevende. Vollering was sowieso niet niet te spreken over haar seizoen. ''Ik begon het jaar heel goed, maar werd ziek in de Tour de Suisse, waar ik lange tijd de naweeën van heb gevoeld. Qua energie was ik snel leeg, waardoor ik me tijdens het middenstuk van het seizoen nooit super voelde. Maar toen ik voor de WK op hoogtestage naar Livigno ging, merkte ik dat het een stuk beter ging.''

Toch speelde in Afrika een bekend probleem parten voor Vollering. ''Ik kreeg echter weer te maken met het maandelijkse vrouwenprobleem.'' Vervolgens legt ze uit wat haar menstruatie voor haar betekent. ''Het zal niet voor iedereen hetzelfde voelen, maar we het is wel iets waar je als vrouwelijke topsporter mee te maken hebt. Wat er gebeurt in ons lijf? Je hartslag is net als je lichaamstemperatuur wat hoger en je ademhaling onregelmatiger. Alles zorgt er voor dat je minder lekker in je vel zit, waardoor je je ook onzekerder voelt.''

'Als je er doorheen komt, vlieg je vaak'

Toch geeft Vollering aan dat haar desceptie in Rwanda, haar tijdens het EK vleugels gaf. ''Als je er dan doorheen komt, zoals ik tijdens dit EK, vlieg je vaak. Bepaalde stofjes komen los in je lijf, waardoor je weer dat zelfvertrouwen krijgt. Zowel fysiek als mentaal ben je een stuk sterker.''