Topwielrenste Demi Vollering heeft voor een Nederlandse stunt gezorgd op de EK wielrennen. Na een historische solo van 37 kilometer kroonde ze zich tot Europees kampioene op de wegrace.

Op 39 kilometer voor de finish zette Vollering de aanval in. Samen met Anna van der Breggen, Kasia Niewiadoma en Elisa Longo Borghini ontsnapte ze vlak voor de langste klim van de dag.

Vlak daarna wist Vollering zich zelfs volledig los te maken van de kopgroep. Longo Borghini probeerde haar te volgen, maar dat lukte niet. De Italiaanse moest uiteindelijk zelfs afhaken bij Van der Breggen en Niewiadoma en dat beloofde veel goeds voor Nederland.

Vollering liep in de afdaling alleen maar verder uit. Ze reed uiteindelijk 37 kilometer solo naar de eindstreep, dat is nog nooit eerder gebeurd op een EK. De 28-jarige Nederlandse kwam na 116 kilometer als eerste over de streep in Valence.

De zege in Frankrijk betekende voor de Zuid-Hollandse de eerste Europese titel uit haar carrière en de negende voor een Nederlandse renster in tien edities. Lorena Wiebes sprintte vorig jaar voor de tweede keer naar de zege.

De tweede plaats ging naar Niewiadoma. Van der Breggen sprintte niet mee om het zilver, maar neemt genoegen met haar bronzen medaille.

Teleurstellend WK

De zege is voor Vollering een mooie opsteker na een teleurstellend WK. In Rwanda wist ze de verwachtingen niet helemaal waar te maken. Ze werd zevende op de wegrace en derde bij de tijdrit.

Ze keek met gemengde gevoelens terug op de WK. "Natuurlijk droomden we van een gouden medaille en die speciale regenboogtrui, maar dat is niet gelukt", vervolgt de 28-jarige. "Dat is onderdeel van de sport. Je geeft alles voor dat ene moment en soms is het van jou, maar soms ook niet."

Toch wilde Vollering niet te lang stil staan bij haar tegenvallende resultaat. "Dat we samen aan de start stonden, fit, gezond en gelukkig, betekent al heel veel." Nu gaat de blik weer op de toekomst. "De droom helpt ons vooruit. Elk jaar worden we sterker, hongeriger en gemotiveerder."