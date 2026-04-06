Rohan Dennis heeft de stilte doorbroken die er heerste nadat hij zijn vrouw per ongeluk doodreed met hun eigen auto en vervolgens daar een voorwaardelijke gevangenisstraf voor kreeg. De Australische ex-topwielrenner doet zijn kant van het verhaal nadat journalisten volgens hem 'telkens het verkeerde beeld schetsen'.

"Niet iedereen zal er iets om geven wat iedereen tegen me gezegd heeft sinds het ongeluk met mijn vrouw", begint de 35-jarige Dennis op zijn Instagram. "Maar ik geef er niets om. Dit is alleen maar bedoeld om mensen erop te wijzen dat er een vals frame van mij ontstaan is door de media, alleen maar voor de kliks. Ja, het was een ongeluk", schrijft de Australiër, die een tijdje deel uitmaakte van de succesvolle Visma-ploeg, luid en duidelijk.

'Dat ga ik nu openlijk brengen'

"Ik hield van Melissa en het laatste wat ik wilde doen was haar pijn doen. Nooit in mijn leven is fysieke agressie iets geweest in ruzies die ik met Melissa had. De media wilden mij echter afschilderen als de man die zijn vrouw mishandelde. Ik ben ALTIJD tegen dit soort mishandeling tegen vrouwen geweest en zeker tegen de vrouw die mijn kinderen gebaard heeft. Nu ga ik openlijk brengen wat zogenaamde journalisten tegen me gezegd hebben."

'Die woorden waren walgelijk'

Dennis gaat in detail over de opmerkelijke praktijken die de mediamensen er in Australië op nahielden. "Ze kwamen al op me af op het vliegveld, nog geen 24 uur na de begrafenis van mijn vrouw. De dingen die ze gezegd hebben, staan in mijn geheugen gegrift, want ze die woorden voor de neus van mijn tweejarige dochtertje waren walgelijk. Hoe voelde het dat ik wist dat ik de moeder van mijn kinderen had vermoord? En dat zij hun moeder nooit meer zouden zien?", herinnert Dennis zich enkele onfatsoenlijke vragen. "Ben jij een moordenaar?!"

'Zielige journalistiek'

Het stoort Dennis dat de media zich aan de ene kant zorgen maken om de kinderen, maar aan de andere kant er alles aan doen om beelden te schieten van ze en woorden op te vangen. "Ze vinden het leuk om ons te stalken, volgen en lastig te vallen. Daarnaast verdraaien ze alle woorden die ik zeg en gezegd heb. Ook vertekenen ze de realiteit, want de beelden van het ongeluk zeggen andere dingen dan dat er nu verteld wordt."

'Stop ermee'

De ex-topwielrenner noemt het 'zielige journalistiek' en sluit af met een keiharde boodschap naar de media. "Het is tijd dat al jullie zogenaamde journalisten stoppen en mij en mijn familie met rust laten."