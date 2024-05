Ongelukkige Fabio Jakobsen blijft ergere schade bespaard na val in Giro: 'Ik kan er niet omheen'

Het zit Fabio Jakobsen nog niet mee deze Ronde van Italië. Woensdag leek hij voor het eerst voor de ereplaatsen te kunnen sprinten, totdat hij door een andere renner werd geschept en ten val kwam. Jakobsen viel hard op zijn rug, waardoor hij een ritzege direct op zijn buik kon schrijven. Gelukkig bleek later dat er niks was gebroken.

"Mihkels, daar ga ik overheen", reageerde een teleurgestelde Jakobsen na de finish over zijn valpartij tegen Eurosport. "Ik zat op zich oké, ik had vandaag best wel een goede dag. Maar als hij over een achterwiel gaat, dan kan ik er niet omheen. Ik zat klem tussen hem en de hekken."

Geen fijne Giro

Op de beelden wordt duidelijk dat Jakobsen geen kant op kon. Madis Mihkels raakte ingesloten tussen twee renners, waardoor hij onderuit ging. De Est viel naar rechts en nam zo Jakobsen en diens ploeggenoot Tobias Lund Andresen mee in zijn val.

Wederom een flinke tegenslag voor de Nederlandse sprinter, die zich voor het eerst deze ronde vooraan meldde tijdens de massasprint. Eerder kwam hij deze Giro niet aan sprinten toe, doordat de koers te zwaar voor hem was. De etappe van woensdag leek Jakobsen op zijn lijf geschreven, maar een valpartij speelde hem parten.

Kleine opsteker

Ondanks de valpartij was Jakobsen blij dat hij zich weer kon mengen in de sprint. "Ik kon eindelijk een keertje meedoen met het spelletje. Dit hoort er niet bij, maar het gebeurt wel. Ik ga nu vijf kilometer terugfietsen naar de bus. Dan hoop ik dat het minder zeer doet."

De etappe van vrijdag is op papier de volgende kans voor de 27-jarige sprinter op een goede klassering. Maar het is wel afwachten hoe Jakobsen herstelt van zijn val. Na afloop was de schade aan zijn rug duidelijk zichtbaar.

Geen breuken

Zijn ploeg dsm-firmenich PostNL maakte bekend dat er geen breuken waren geconstateerd nadat bij de Nederlandse sprinter röntgenfoto's waren gemaakt. "Lund Andresen, Kevin Vermaerke en Jakobsen hebben allemaal snijwonden en schaafwonden opgelopen bij hun val", meldde de ploeg op de website. "Jakobsen heeft uit voorzorg ook een röntgenfoto laten maken, maar die bracht gelukkig geen breuken aan het licht. De medische staf van het team zal de renners blijven monitoren in aanloop naar de etappe van morgen."