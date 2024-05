Fabio Jakobsen rijdt balend rond in de Giro d'Italia: 'Met dit lijf kom ik niet aan sprinten toe'

De Ronde van Italië verloopt voor Fabio Jakobsen niet zoals hij had gehoopt. Aan het sprinten komt hij niet toe omdat de etappes hem zwaar vallen. Deze Giro volgen er nog een paar kansen op succes in de sprint, maar Jakobsen weet dat hij het nu over een andere boeg moet gooien.

De 27-jarige sprinter maakte dit jaar de overstap van Soudal Quick-Step naar dsm-firmenich PostNL. Echter vallen de resultaten dit seizoen tegen, met slechts één overwinning in de Ronde van Turkije. Bij zijn nieuwe team krijgt Jakobsen de tijd om de nieuwe sprinttrein te perfectioneren. Maar de voorbereiding op de sprint lijkt het probleem niet te zijn. De Nederlander komt simpelweg niet in de positie om voor ritzeges te spurten, zo laat hij weten tegenover het AD.

Teleurstellende Giro

Met een 22ste plek in de vierde etappe als beste resultaat is het duidelijk hoe de verhoudingen liggen deze Giro. De finales waren voor de Nederlander herhaaldelijk te zwaar, waardoor zijn benen al vol liepen voordat hij aan sprinten toe kon komen. "Ik ga nooit de beste klimmer worden, maar ik moet wel bij de sprinters in de buurt kunnen zijn", concludeert Jakobsen.

De renner uit Gorinchem had gehoopt dat er eerder deze Giro massasprints op het programma zouden staan, zodat hij voor de ereplaatsen had kunnen gaan. Maar de openingsweek kende moeilijke ritten met een aantal lastige finales voor de sprinters. "Nu kom ik er helemaal niet aan te pas. Natuurlijk ben ik dan teleurgesteld", erkent de sprinter.

Resterende etappes bieden kansen

Woensdag wacht een kansrijke rit naar Francavilla al Mare, met een op het oog makkelijke finale. Maar Jakobsen is realistisch, en tempert de verwachtingen. "Na de start gaat het meteen bergop. Vijf kilometer en dat gaat in de benen zitten. Daarna nog een klim van 7,5 kilometer aan 6 procent. Als Alpecin-Deceuninck kwaad wil, rijden wij er misschien wel 80 kilometer achteraan."

Op papier moet Jakobsen het tweede gedeelte van de etappe kunnen overleven. Het parcours loopt volledig vlak richting de finish langs de Adriatische zee, maar het is vooral de vraag of hij voldoende is hersteld van zijn eerdere inspanningen. Mocht hij de eerste fase goed zijn doorgekomen liggen er absoluut kansen om zijn snelheid te tonen. Vrijdag wacht opnieuw een kans voor de sprinters met een biljartlakenvlak parcours, waar Jakobsen goed tot zijn recht moet kunnen komen.

Nieuwe trainingsmethode

Sinds zijn overgang naar dsm-firmenich PostNL is er in samenspraak met het team gekozen om de pure snelheid in de sprints van Jakobsen te verbeteren. In de praktijk pakt het alleen niet goed uit, zo laat hij weten. "Ik ben niet tevreden. Zoals ik nu in de rondte rijd, ben ik iets te veel sprinter en iets te weinig wielrenner. Het is wel duidelijk dat ik met deze vorm en dit lijf op deze manier niet aan sprinten toekom in relatief lastige Giro-etappes."

'Plan past misschien niet bij mij'

Doordat de focus is gelegd op de topsnelheid van Jakobsen is hij wat zwaarder in vergelijking tot voorgaande jaren. Dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer er wordt geklommen deze ronde. Dan komt hij al snel in de moeilijkheden te zitten. Jakobsen trekt zijn conclusies over de nieuwe aanpak, en ziet dat het richting de Tour de France anders moet. "Ik ben altijd eerlijk geweest en heb het plan gevolgd, maar het past misschien niet helemaal perfect bij mij", moet Jakobsen toegeven.