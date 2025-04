'Feestende' Mathieu van der Poel geniet samen met vriendin van overwinning Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel heeft zondagavond waarschijnlijk heerlijk kunnen slapen. De wielrenner soleerde naar een fenomenale overwinning van Parijs-Roubaix. In de avond vierde hij een klein feestje met zijn vriendin.

Van der Poel schreef zondag opnieuw wielergeschiedenis. De kopman van Alpecin-Deceuninck reed in een chaotische finale naar zijn derde overwinning binnen één maand. Aartsrivaal Tadej Pogacar kwam ten val en de Nederlander kreeg in de eindfase een bidon naar zijn hoofd geslingerd. De bidongooier heeft zich inmiddels bij de politie gemeld.

Met zo'n 33 kilometer te gaan werd hij op de kasseistrook van Templeuve vol in het gezicht geraakt met een felgele drinkbus. Hij gaf geen krimp en trapte onverstoord door richting de finishlijn. Hij bleef Pogacar met ruim een minuut voor. Op de finishlijn vloog zijn vriendin Roxanne Bertels de wielrenner in de armen.

Mathieu van der Poel omarmt vriendin Roxanne Bertels © Getty Images

Bertels staat weleens vaker klaar met een omhelzing bij de finishlijn, maar deze zal extra speciaal voelen. Hij schreef voor het derde opeenvolgende jaar De Hel van het Noorden op zijn naam. Een unieke prestatie. Het bleef niet bij de innige omhelzing van de 31-jarige Bertels.

Mathieu van der Poel viert overwinning © IG/roxannebertels

Trots deelde de vriendin van de topwielrenner beelden van haar vriend. 'Geen woorden voor! Mathieu van der Poel flikt het weer!', is geschreven op een van de Instagram Stories die ze deelt. Ook deelt ze een foto van de vele fotografen die om het liefdeskoppel heen staan, om dat ene perfecte plaatje vast te leggen. In de avond greep het koppel naar de alcoholische versnaperingen en vierde een klein feestje in een lokaal restaurant.

Passie voor auto's

Van der Poel leerde zijn Belgische vriendin in 2018 kennen via een gezamenlijke passie voor auto's. Bertels werkte als marketeer voor Porsche, waarvoor MvdP een aantal rondjes mocht rijden. De twee hielden contact en wat begon als een vriendschap eindigde in een relatie.

Bertels heeft zelfs haar werk bij Porsche opgegeven om Van der Poel volledig bij te staan. De Belgische doet de administratie en zorgt dat het huishouden in orde is, zodat de wielrenner daar geen omkijken naar heeft. Ze heeft zelf ook een sportieve levensstijl, want is helemaal gek van pilates.