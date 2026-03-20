De journalistiek en de sportwereld zijn nauw verbonden met elkaar en dat levert soms de nodige spanning op. Wielerjournalist Thijs Zonneveld weet het nog goed dat een bekende wielrenner, met wie hij een goede band had, jaren geleden absoluut niet blij was met een fel artikel over een veelbesproken keuze.

"Er zijn best wat mensen die mijn bloed wel kunnen drinken", stelt Zonneveld als hij te gast is in het radioprogramma De Perstribune. Daar kwam hij uiteraard om te praten over het nieuwe wielerseizoen dat inmiddels al in volle gang is, maar ook over zijn eigen rol als journalist. Volgens Zonneveld moeten zeker sportjournalisten veelvuldig nadenken waarom ze over een bepaald persoon een bepaald verhaal maken.

Omstreden keuze Lars Boom

Daar heeft Zonneveld ook een voorbeeld uit zijn eigen journalistieke carrière van. Hij kon namelijk heel goed opschieten met Lars Boom, de voormalig topwielrenner die onder meer etappes in de Vuelta à Espana en Tour de France won. Dat deed hij voor Nederlandse ploegen, maar hij stapte in 2015 over naar het Kazachse Astana. En die ploeg was niet onomstreden.

Er vonden toen de nodige dopinggevallen plaats en dus was het opvallend dat Boom, die naar eigen zeggen fel anti-doping was, juist naar die ploeg vertrok. Het leverde een felle column op van Zonneveld. "Dat je je principes verkwanselt: je doet maar. Maar kap alsjeblieft met lulkoek verkopen", schreef hij elf jaar geleden onder meer.

Geen dealtje maken

En dat deed hij over iemand waar Zonneveld 'best goed bevriend mee was'. Hij kwam zelfs bij hem thuis. "En toen schreef ik dat hij een hypocriet was. Dat vond hij echt niet leuk", blikt Zonneveld nu terug. "En ik begrijp dat hij dat niet leuk vond, maar op dat moment vind ik dat ik moet opschrijven wat ik vind. En dan ga ik niet een dealtje met hem maken of hem de hand boven het hoofd houden omdat het toevallig een renner is waar ik goed mee kan opschieten."

De inmiddels 40-jarige Boom zou niet lang bij Astana blijven. Enkele jaren geleden beëndigde hij zijn carrière, maar volledig verdwenen uit de wielerwereld is hij niet. Sinds vorig jaar is hij ploegleider bij FDJ United - SUEZ, de ploeg van onder meer topwielrenster Demi Vollering. Daarvoor werkte hij bij SD Worx.

Zonneveld is nog altijd actief in de journalistiek. Hij is onder meer bekend van de populaire podcast In De Waaier.