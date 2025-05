Flinke off-day voor Wout van Aert in Giro d'Italia: 'Hopelijk wordt het nu beter'

Wout van Aert heeft een teleurstellend openingsweekend in de Giro d'Italia achter de rug. De Belg van Visma | Lease a Bike deed in de eerste etappe nog mee om de zege, maar was vervolgens nergens te bekennen. Niet zoals men van hem gewend is.

Het openingsweekend was eigenlijk op het lijf geschreven van Van Aert: twee etappes voor de sterke sprinters en daartussen een korte tijdrit. De Belg had een roze droom, maar die viel, door een verstoorde voorbereiding, in duigen.

Tijdverlies

In de eerste etappe werd Van Aert nog tweede, maar in de tijdrit en etappe 3 werd duidelijk hoe het ervoor stond met de renner in het geel-zwart. In de tijdrit eindigde de Belg op 38 seconden van de winnaar en op zondag kwam Van Aert zestien minuten (!) achter de snelste groep binnen. Een flinke domper voor de renner.

“Ik had niet de beste benen”, was Van Aert realistisch hij bij Eurosport. “Het lukte me gewoon niet om te volgen op die klim. Daarna heb ik het rustig aan gedaan. Ik wilde mijn lichaam niet teveel pushen. Hopelijk wordt het vanaf nu beter.”

"Het is nu gewoon moeilijk om te presteren op mijn gebruikelijke niveau", erkent Van Aert. Maandag staat er een rustdag op het programma, maar zo ziet de Belg dit niet. “Maandag hebben we geen koers, maar een rustdag is het zeker niet. Het wordt een zware reisdag. Naar dinsdag kijk ik wel uit, als we met Olav kunnen gaan sprinten."

Pedersen doet waar Van Aert van droomde

De roze droom van Van Aert viel dus in duigen. Dat is voor de Deen Mads Pedersen niet het geval. Hij won zowel de eerste als de derde etappe en was ook in de tijdrit ijzersterk. De man van Lidl-Trek verlaat Albanië met de roze trui en verkeert het hele jaar al in bloedvorm. Momenteel voert hij het algemeen klassement en het puntenklassement aan.