Fransman soleert naar winst in loodzware etappe Giro d'Italia, échte klassementsstrijd wacht morgen

De loodzware negentiende etappe van de Giro d'Italia heeft niet voor groot spektakel gezorgd in het algemeen klassement. Nicolas Prodhomme soleerde naar de overwinning. De Fransman van Decathlon-AG2R fietste de hele dag in de kopgroep en wint zijn eerste etappe in een grote ronde. Isaac del Toro blijft in het roze.

Het profiel van de etappe leek dodelijk: liefst 5000 hoogtemeters over 'slechts' 166 kilometers. Er moesten drie bergen van de eerste categorie overleefd worden. Een kans voor klassementsrenners om het verschil te maken. Maar niets bleek minder waar.

Sterke kopgroep

Een groep renners fietste in het begon van de etappe weg en vormde een kopgroep die lang stand hield. Het viertal Prodhomme, Georg Steinhauser, Matteo Cattaneo en de Nederlander Bart Lemmen waren de kop van de koers. Wout van Aert en Thymen Arensman meldden zich even later in de kopgroep.

De bergen eisen hun tol en na twee zware beklimmingen dunt de kopgroep uit. Lemmen houdt nog altijd stand. Met nog 34 kilometer te gaan sleutelen de fitte renners hun tempo op en fietsen weg uit de groep. Fransman Prodhomme, Spanjaard Carlos Verona en Italiaan Antonio Tiberi blijven over. Even later fietst Decathlon-AG2R-renner Prodhomme in zijn eentje weg.

Klassementsrenners

De klassementsrenners vinden het allemaal prima, want de mannen in de kopgroep spelen geen rol in de strijd om de roze trui. Op nummer negen Adam Yates na, bevinden alle klassementsrenners zich nog in het peloton. Rozetruidrager Isaac del Toro rijdt rustig mee.

Prodhomme loopt verder uit op het peleton(netje), maar met nog zes kilometer te gaan barst er een strijd uit tussen de klassementsrenners. Richard Carapaz, nummer twee van het klassement, valt aan en dus moet Del Toro volgen. Hij blijft in het wiel hangen van de Colombiaan en weigert kopwerk te leveren. Dat bleek een goede tactiek: Del Toro won in een onderling sprintje met Carapaz enkele bonificatieseconden en vergroot zijn voorsprong met de rest van de top tien.

Beslissende etappe

Hoewel er nog twee etappes te gaan zijn in de Giro, zal de beslissing om de eindwinst morgen gestreden worden. Dan moeten de renners opnieuw een zware bergetappe overleven. Zondag eindigt de Giro met een rondje Rome, oftewel snoep voor de sprinters.