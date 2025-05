Topfavoriet moet Giro d'Italia verlaten na opmerkelijke blessure en weinig zicht

Juan Ayuso zal zich deze Giro d'Italia anders voor hebben gesteld. De Spanjaard van Team UAE Emirates was op voorhand een van de topfavorieten voor de eindzege, maar moest donderdag opgeven. Dat kwam mede door een opmerkelijke blessure.

Ayuso kwam slecht uit de rustdag en verloor dinsdag veel tijd. Ondertussen zag hij hoe ploeggenoot Isaac Del Toro de grote man van de Giro werd en in het roze reed. In de hoop hem nog te helpen, stapte Ayuso donderdag op, maar het was al snel gedaan.

Ongeloof bij toprenner om 'crimineel' Isaac Del Toro in Giro d'Italia: 'En toen was het voorbij' Isaac Del Toro maakte woensdag op iedereen indruk. De leider in de Giro d'Italia leek een dag eerder geklopt en gekraakt, maar herrees uit z'n eigen as en kwam solo over de streep. Zijn concurrenten die om de etappezege streden, wisten ook niet wat ze zagen.

Wespensteek

Ayuso kwam in de gravelrit van deze editie van de Giro ten val en de hechtingen in zijn knie zorgden ervoor dat de Spanjaard niet fijn op de fiets zat. Mede hierdoor verloor hij al veel tijd, maar daar kwam woensdag nog iets ongemakkelijks bij.

Een wesp kwam vast te zitten onder de helm van de wielrenner en toen hij daaruit kwam was het dier kwaadgezind. Dat resulteerde in een dik oog voor Ayuso, die niks tot weinig zag vanuit zijn rechter oog.

🎙️ Juan Ayuso muestra en @Eurosport_ES las consecuencias de la picadura de una avispa en la etapa de ayer:



"No puedo ver con el ojo derecho"



"El equipo me ha dicho que no saliera, pero he querido por lo menos probar para ayudar al equipo"#GirodItalia pic.twitter.com/9f8RjZpWvr — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2025

Chaos bij UAE?

Team UAE Emirates was deze Giro vaker onderwerp van gesprek. Zo zou de dynamiek in de ploeg niet geweldig zijn. De reden: de afwezigheid van Tadej Pogacar. Wanneer de absolute kopman van de ploeg er niet bij is, zou iedereen voor zijn eigen kans willen gaan.

Afwezige Tadej Pogacar zorgt voor problemen bij UAE: 'Die hebben alibi-beurten gedaan' Hij is er niet bij, maar toch zorgt Tadej Pogacar voor problemen in de Giro d'Italia. Volgens oud-renner en journalist Thijs Zonneveld laat het gemis van de Sloveen zich merken binnen UAE Team Emirates. "Dat is gewoon een andere aanpak dan andere ploegen."

Topfavorieten stappen af

Ayuso is niet de enige topfavoriet die de Italiaanse rittenkoers voortijdig moet verlaten. Eerder deze week gaf ook Primoz Roglic er de brui aan. De Sloveen van Red Bull-Bora Hansgrohe kwam al eens ten val en zat er überhaupt niet goed in deze Giro. Het zat de oud-renner van Visma | Lease a Bike ook niet mee, want hij viel bijvoorbeeld ook tijdens een verkenning van de tijdrit.