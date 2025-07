Veldrijder Eli Iserbyt kreeg bezoek van Het Laatste Nieuws, nadat hij onlangs meerdere foto's deelde uit het ziekenhuis. De concurrent van Mathieu van der Poel vertelde aan het Belgische medium zijn verhaal. "Op een bepaald moment dacht ik: komt dit nog goed?"

Iserbyt deelde de foto's vanuit het ziekenhuis eerder deze week, maar geeft bij HLN aan dat de operaties zo'n vijf, zes weken geleden zijn. De 27-jarige Belg zegt dat de grootste pijn achter de rug is. "Ik kan het dagelijkse leven langzaamaan weer terug pakken."

De ex-vriend van de Nederlandse wielrenster Puck Moonen vertelt uitgebreid over zijn operaties. Hij was eind februari, na het crosseizoen, al eens onder het mes geweest. Ze haalden destijds littekenweefsel weg in zijn liesslagader. "In mei, toen ik weer mocht fietsen, kreeg ik opnieuw een soortgelijke pijn in dat been. Na onderzoek bleek dat er toch enkele plekken waren met nieuw littekenweefsel, ontstaan door de eerste operatie."

'Dat was een serieuze klap'

Er bleken twee operaties nodig, waarvan één via zijn buik. Iserbyt deelde op Instagram ook beelden van een geelgekleurde buik, die zichtbaar open was gesneden. "Deze operatie was heel zwaar. Ze duurde zes uur en nadien lag ik even op intensieve zorgen, want met een slagader is er altijd een verhoogd risico. Toen de scan na de eerste ingreep via de buik niet goed was, was dat een serieuze klap."

'Komt dit nog goed?'

De tweede ingreep was via de lies en bleek uiteindelijk voldoende te zijn. Iserbyt kreeg de vraag of hij ooit bang is geweest dat deze blessure zijn carrière zou bedreigen. "Vorig jaar besefte ik nog niet wat er exact aan de hand was. Ik draag 110 procent zorg voor mijn lichaam, en toch draaide het niet. Dan denk je wel: komt dit nog goed? Maar nu ben ik ervan overtuigd dat het de goede richting uit gaat. Ik ben nog jong en normaal herstelt mijn lichaam goed."

Wanneer is hij weer terug?

Hij verwacht eind oktober weer op de fiets te zitten, als het nieuwe veldritseizoen echt van start gaat. Vervolgens wil hij half december weer in goede conditie zijn. Tot die tijd houdt Iserbyt zich bezig met zwemmen, terwijl zijn lichaam aan het herstellen is van de ingreep.