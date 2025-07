Tadej Pogacar had het niet makkelijk in de Tour de France. De wielrenner noemt de koers een van de zwaarste die hij ooit heeft gereden. Na afloop van de 20e etappe heeft hij een veilige marge in het klassement.

"Elk jaar zeggen we dat het de zwaarste Ronde van Frankrijk is, maar dit jaar was het van een heel ander niveau", zei de Sloveense klassementsleider na de voorlaatste etappe. "Misschien hebben we het één dag iets rustiger aan gedaan. Maar als je naar de metingen kijkt tijdens deze hele Tour, dan zie je dat het enorm zwaar is geweest."

"Zelfs vandaag hebben we vrijwel van start tot finish vol gereden", vervolgt hij. Pogacar staat op het punt om voor de vierde keer de Tour de France te winnen. De 26-jarige kopman van UAE Team Emirates heeft in het klassement een veilige marge van ruim vier minuten op de Deen Jonas Vingegaard. Hij moet alleen zondag de finish in Parijs bereiken om zich te verzekeren van de eindzege.

Hij zou op de Champs-Elysées ook nog de ritzege kunnen pakken. Doordat het parcours van de laatste etappe lastiger is gemaakt, is het ook de uitgelezen kans voor de gele trui om de slotrit eens te winnen. De renners moeten in Montmartre nog een stukje klimmen.

Vuelta

Pogacar wilde zich nog niet uitspreken over een mogelijke deelname aan de Vuelta, die op 23 augustus begint. "We beslissen een paar dagen na de Tour, als alles weer rustig is. Dan kunnen we beslissingen nemen over de volgende koersen. Het is een moeilijk besluit. Ik doe elk jaar de Tour en ik zou ook graag een keer de Vuelta rijden. We zullen zien", aldus de Sloveen.

Pogacar, die vorig jaar als debutant de Giro d'Italia won, reed de Vuelta één keer. Hij werd in 2019 derde in het eindklassement, won de witte trui voor de beste jongere en schreef drie ritten op zijn naam.