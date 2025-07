Wout van Aert probeerde het zaterdag nog wel, maar kwam uiteindelijk bij lange na niet in de buurt van de ritzege. De etappe in Parijs is wel omcirkeld door de Belg van Visma | Lease a Bike, al zal een hoop afhangen van de plannen van geletruidrager Tadej Pogacar.

"Ik ben meegeschoven met een mooie groep, maar we zaten te rijden in niemandsland, want er waren meer renners met een ploegmaat voorin dan renners die de sprong wilden maken", vertelde Van Aert na afloop bij Sporza.

Champs-Élysées

De Belg won deze Tour nog geen etappe. Daar hoopt hij in Parijs verandering in te brengen. Door een verandering in het parcours maken echte sprinters wat minder kans op de Champs-Élysées. "Ik ga het morgen nog eens graag proberen. Ik ben veel meer gemotiveerd dan voorheen. Ik heb me af en toe in een massasprint gemengd. Dat ging een keer met succes, maar anders waren dat telkens makkelijke sprints. Nu is het met Montmartre eerder een klassiek gegeven, al zal het een korte, explosieve koers worden. Maar het is iets dat me ligt."

Doordat het parcours van de laatste etappe lastiger is gemaakt, is het ook de uitgelezen kans voor de gele trui om eens te winnen op de iconische Champs-Élysées. Daar is ook Van Aert bang voor. "Ik hoop dat Pogacar zich niet mengt – al is dat uit persoonlijke redenen. Om eerlijk te zijn ziet hij er niet heel gemotiveerd meer uit. Al zal veel van het weer afhangen."

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.