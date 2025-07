Frank van den Broek werd zaterdag tweede in de twintigste etappe van de Tour de France. Een knappe prestatie, maar wellicht had er wel meer ingezeten. De Nederlander zelf denkt van niet, zo analyseert hij na afloop. Daar vertelt hij ook over de ruzie die hij kreeg op de fiets.

Achter ritwinnaar Kaden Groves was het Van den Broek die tweede werd. "Er was die valpartij in de afdaling. Ik hoop allereerst dat iedereen oké is", begint 24-jarige renner van Picnic PostNL bij de NOS. "Daarna kom ik met Groves en (Jake, red.) Stewart op kop terecht. Dat zijn twee hele goede sprinters. Voor mij was het dus een lastige situatie om te winnen. Daarop besloot ik niet meer over te nemen. Stewart liet het gat vallen en daar wint Groves de etappe. Al was hij sowieso de sterkste man in die groep. Ik denk dat mijn tweede plek het beste resultaat is."

'Gefeliciteerd'

Op het moment dat Stewart een gat liet vallen, keken hij en Van den Broek elkaar vragend aan. "Ik ga niet rijden", blikt de Nederlander lachend terug op zijn gesprek met de Engelsman. "Ik kan moeilijk tegen jullie gaan sprinten met mijn duizend watt. Dus ik zei: 'Gefeliciteerd, je geeft hier de etappe weg'. Hij was een beetje pissig op mij en snapte niet waarom ik niet meereed. Ik hield me vast aan mijn strategie. Als ik Groves had gevolgd, word ik waarschijnlijk derde. Het is wat het is..."

Van den Broek werd tweede, maar was niet teleurgesteld over dat resultaat. "Toen we wegreden met die groep wist ik al dat het lastig ging worden. We rijden een goede Tour met de ploeg en al zoveel dagen top tien gereden en meegedaan voor de overwinning. Ik kijk er alleen maar positief op terug" Trekt hij morgen weer ten aanval? "Wie weet", lacht Van den Broek.

Onenigheid

Eerder in de etappe kreeg Van den Broek nog een apart verzoek vanuit zijn ploeg. Met Jordan Jegat reed er iemand mee die nog een sprong kon maken in het klassement, waardoor het peloton het gat klein hield met de kopgroep. Van den Broek werd verteld 'dat hij de Fransman moest gaan vertellen dat hij niet welkom was in de kopgroep'.

