Milaan-Sanremo zorgde zondag opnieuw voor spektakel, met Tadej Pogacar als grote uitblinker. De Sloveen knokte zich na een val knap terug en sprintte uiteindelijk naar de overwinning. Mathieu van der Poel kwam eveneens gehavend uit de strijd en moest op de Poggio zijn meerdere erkennen. Toch lijkt er richting de kasseiklassiekers weinig reden tot paniek. Sterker nog: het klassieke voorjaar belooft spannender dan ooit te worden.

De koers kreeg een totaal andere dynamiek door de val van Pogacar in de slotfase, waardoor meerdere favorieten plots in de achtervolging moesten. Op slechts enkele kilometers van de Cipressa zorgde dat voor chaos in het peloton en een nerveuze finale.

Volgens voormalig prof en analist Jan Bakelants had de wedstrijd zelfs een totaal ander verloop kunnen kennen. "Zonder die val was Pogacar waarschijnlijk al op de Cipressa alleen weggereden", zegt hij in gesprek met het Belgische HLN. "Dan hadden we een solo gekregen die je in Milaan-Sanremo bijna nooit ziet."

Tadej Pogacar maakt indruk

Dat de Sloveen zich alsnog terug in de wedstrijd wist te knokken, maakte indruk op de Belg, zeker omdat hij zichtbaar gehavend was na zijn val. Zijn mentale weerbaarheid werd daarbij extra benadrukt. "Hij zat echt in de verdrukking en geloofde er zelf niet meer in. Dat hij er toch weer bij kwam, zegt veel over zijn veerkracht."

Voor Mathieu van der Poel verliep de finale minder vlekkeloos. De Nederlander moest op de Poggio passen en dat verraste Bakelants. "Dat had ik daar niet meer verwacht. Op de Cipressa gaf hij ook niet de indruk van vorig jaar. Hij werd duidelijk op de limiet gezet door Pogacar."

Volgens de oud-renner heeft het verschil vooral te maken met het extreem hoge tempo in de finale. "Van der Poel is tien kilo zwaarder dan Pogacar en elke versnelling gaat dan dieper in de reserves. Ik denk niet dat hij slechter was dan vorig jaar, maar dat het gewoon nóg sneller ging."

'Voor mij blijft Van der Poel de grootste favoriet'

Richting de kasseiklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix slaat Bakelants dan ook geen alarm. "Ik zou geen al te grote conclusies verbinden aan Milaan-Sanremo. Als Van der Poel zich al zorgen zou moeten maken, kunnen veel anderen beter gewoon niet starten."

Sterker nog, volgens hem blijft de Nederlander dé man om te kloppen in Vlaanderen. "Voor mij blijft Van der Poel de grootste favoriet voor de Ronde en is Pogacar zijn eerste uitdager. Dat is na Sanremo niet veranderd", voorspelt de 40-jarige analist, die vorige maand nog werd aangereden op de fiets.

Kans op revanche

Ook de concurrentie liet zich nadrukkelijk zien tijdens het eerste wielermonument van het jaar. Bakelants wijst daarbij op renners als Wout van Aert en Mads Pedersen, die volgens hem eveneens een sterk signaal afgaven richting het klassieke voorjaar. Voor Mathieu van der Poel wacht vrijdag al een nieuwe test in de E3 Saxo Classic, waar hij onder meer de strijd aangaat met Pedersen.