Het had een groot wielerfeest moeten worden, maar de openingsrit van de Ronde van Rwanda eindigde door een dodelijk ongeluk in een groot drama.

Tijdens de openingsrit van de wielerwedstrijd raakte een voertuig met een caravan van de weg en reed vervolgens in op het publiek. Twee toeschouwers kwamen hierbij om het leven. Zes anderen zijn ook gewond geraakt, zo bevestigt de Rwandese koersfederatie in een persbericht.

'Zij krijgen nu de nodige verzorging'

"De organisatie betreurt te moeten melden dat er tijdens de eerste etappe van de Ronde van Rwanda een ongeluk is gebeurd. Een caravan raakte van de weg en raakte meerdere toeschouwers. Bij het ongeval lieten twee mensen het leven en zes anderen raakten gewond. Zij krijgen nu de nodige verzorging en worden nauwlettend gevolgd."

Het ongeluk gebeurde in de Gabiro-regio, in het midden van het land. Het is niet bekend hoe het zo mis kon gaan. De organisatie laat daarom ook weten dat de lokale autoriteiten een onderzoek zijn begonnen om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

"We betuigen ons oprechte medeleven aan de getroffen families en blijven ons inzetten voor de openbare veiligheid", zo besloot de organisatie in het persbericht.

Ronde van Rwanda

De etappe werd overigens wel gewoon volledig uitgereden en eindigde in een massasprint, waarin de Israëliër Itamar Einhorn (NSN Cycling) als eerste over de streep kwam.

De Ronde van Rwanda bestaat uit acht ritten en loopt van zondag 22 februari tot en met zondag 1 maart. Er rijden ook enkele Nederlanders mee. Bij Development Team Picnic PostNL zijn onder andere Thom van der Werff, Christiaan van Rees en Jurgen Zomermaand van de partij.